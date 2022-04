Mourinho – Avete visto il suo gesto? Sono rimasti tutti a bocca aperta | VIDEO

Lo Special One si è lasciato andare ad un gesto incredibile che ha lasciato tutti a bocca aperta, proprio a margine della gara contro il Napoli che ha generato un fiume di polemiche.

Il lunedì di pasquetta è andato in scena dallo stadio Diego Armando Maradona di Napoli il Derby del Sole tra Napoli e Roma.

La partita è terminata sul risultato di 1-1 non senza polemiche da entrambe le parti. La rete che ha sbloccato le marcature è arrivata al decimo minuto dal destro del capitano azzurro Lorenzo Insigne, che ha trasformato in maniera freddissima il rigore guadagnato dal messicano Lozano per il fallo del brasiliano Ibanez.

Dopo un primo tempo equilibrato terminato sul risultato di 1-0 per i padroni di casa, gli ospiti hanno disputato una seconda parte di gara sugli scudi, andando a legittimare una netta superiorità proprio al 91′ grazie alla rete di El Shaarawy al termine di una bellissima azione costruita alla grande dalla squadra di Mourinho. La palla di Carles Perez, il velo di Felix Afena-Gyan e il tacco di Abraham a liberare il faraone, che batte Meret per il gol del definitivo 1-1.

Un risultato pesante per i partenopei, che vedono complicarsi le speranze di scudetto.

Il commovente gesto di Mou

Nonostante la beffa per i tifosi partenopei, allo stadio Maradona sono stati tanti gli applausi per l’allenatore giallorosso, che durante la giornata si è contraddistinto per un bellissimo gesto nei confronti di un idolo del popolo partenopeo.

Prima di recarsi allo stadio infatti, l’ex allenatore dell’Inter ha fatto uno stop ai quartieri spagnoli, precisamente a Piazzetta Maradona, dove c’è un vero e proprio altarino dedicato al Pibe de Oro. Un posto speciale per tutti i tifosi del Napoli, devoti al campione argentino fino a dedicargli un’intera piazza al centro della città, oltre che lo stadio di casa degli azzurri.

Mourinho è stato scortato nel quartiere dove ha lasciato fiori per Maradona, acclamato dal popolo napoletano che lo ha ringraziato per il gesto di rispetto nei confronti di Diego. “È una cosa che va al di là del calcio giocato. Qui si parla dell’uomo e del mio amico Diego. Lo rifarò ogni volta che tornerò a Napoli, dato che per me è difficile arrivare fino a Buenos Aires” dice José ai microfoni di Dazn.

L’omaggio a Diego Armando Maradona 🙏❤️ pic.twitter.com/ifJ5GlDwqx — AS Roma (@OfficialASRoma) April 17, 2022

Chissà se Mourinho riuscirà a mantenere la promessa fatta nelle prossime stagioni che vivrà in Italia. Intanto Napoli applaude il gesto di un allenatore rivale che si comporta però da vero e proprio signore.