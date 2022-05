Milan – Spunta un video incredibile dallo spogliatoio: ecco cosa è successo dopo la partita

Il Milan è ad un passo dal suo diciannovesimo scudetto. Spunta un video che potrebbe essere determinante per la conquista del tricolore rossonero.

Pioli può esultare: ai suoi uomini basta un solo punto per diventare campioni d’Italia. L’allenatore, però, vuole che la squadra mantenga la concentrazione fino all’ultimo istante, perché lo scudetto non è ancora in tasca dopo la vittoria dell’Inter sul campo del Cagliari.

Il Milan vince a San Siro contro l’Atalanta e si avvicina al diciannovesimo scudetto della sua storia. I rossoneri hanno battuto la Dea in un clima di festa: i tifosi hanno infatti accolto in maniera trionfante il pullman dei giocatori prima del match, accompagnando il loro arrivo con cori e striscioni. Durante la gara lo stadio ha esultato a squarciagola ad ogni gol e a fine match il tributo per l’ultima della stagione a San Siro è stato inevitabile.

Milan, la decisiva vittoria contro l’Atalanta sa di scudetto

Il Milan batte l’Atalanta per 2 a 0 a San Siro grazie ai gol di Rafa Leao e Theo Hernández e si avvicina sempre di più allo scudetto. Per conquistarlo nella prossima e ultima giornata gli uomini di Pioli hanno a disposizione due risultati: la vittoria o il pareggio. In caso di pareggio o sconfitta dell’Inter i rossoneri saranno automaticamente campioni. L’ultima decisiva partita li vedrà protagonisti contro il Sassuolo fuori casa.

Nel post-partita Pioli ha ringraziato i suoi giocatori per quanto fatto in questa stagione, svelando che l’impegno è stato totale: dagli allenamenti alle partite. Ogni giocatore è stato fondamentale per arrivare a questo traguardo. San Siro ha voluto però ringraziare anche l’allenatore rossonero, dedicandogli l’ormai classico coro “Pioli is on fire”.

L’allenatore rossonero maestro in cattedra: nessun programma per il futuro

Pioli vuole mantenere fino all’ultimo momento la concentrazione dei giocatori e per farlo ha mostrato loro un enigmatico video motivazionale, nel quale un campione come Kobe Bryant afferma che anche dopo un 2-0 il lavoro non è finito.

Ecco le sue dichiarazioni: “È un anno che i tifosi mi emozionano col loro affetto. Come sto vivendo queste settimane? In maniera normale, perché vedo l’atteggiamento giusto e l’attenzione che serve. E vedo i miei giocatori concentrati e sereni. Ho mostrato loro l’intervista in cui Kobe Bryant diceva che sul 2-0 il lavoro non è finito. Questo messaggio deve valere anche per noi, restiamo concentrati e determinati, manca ancora una settimana.”.