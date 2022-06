Mino Raiola e quel retroscena incredibile: il trucco da maestro che ha salvato Pogba

By

Spunta un nuovo clamoroso retroscena riguardante Mino Raiola: ecco il trucco geniale che il compianto super procuratore aveva studiato e che ha salvato Paul Pogba.



Uno dei protagonisti dell’estate 2022 è senza ombra di dubbio Paul Pogba.

Il centrocampista francese è ormai prossimo a scrivere un nuovo (e forse ultimo) capitolo ad un’incredibile storia di mercato tra Juventus e Manchester United.

L’oramai ex Red Devils sta infatti per tornare a vestire la maglia bianconera, ancora una volta a 0 come fu nella prima parentesi italiana, regalando allo United una clamorosa minusvalenza su un giocatore pagato oltre 100 milioni di euro.

Dietro a tutto questo non poteva che esserci Mino Raiola.

Il compianto procuratore, nonostante la sua dipartita avvenuta ormai diversi mesi fa, continua a far parlare di sè come del resto era preventivabile.

A descrivere il rapporto che vigeva tra lui e Pogba ci ha pensato il documentario sulla vita del centrocampista francese dal titolo “The Pogmentary” recentemente uscito su Amazon Prime Video.

Pogba non nasconde un profondo affetto verso Raiola il quale ha avuto il merito di accudirlo e farlo crescere sino a diventare la star che è oggi.

Tra le tantissime cose che Raiola ha fatto per Pogba, una è uscita solo di recente e ha subito scatenato grande stupore: ecco la mossa geniale che ha salvato il francese.

La mossa voluta da Raiola fa un regalo a Pogba: i tifosi dello United sono inviperiti.

Di certo dalle parti di Manchester l’addio di Pogba suonano come la peggiore delle beffe.

I Red Devils, dopo averlo perso a 0 una prima volta, lo avevano riacquistato nel 2016 per la cifra record di 105 milioni di euro ma ora, a distanza di 6 anni, si preparano a riperderlo come la prima volta e ancora in favore della Juventus.

Dietro a tutto questo via vai non poteva che esserci Mino Raiola il quale, come già detto, aveva un gran bel rapporto con Pogba al punto di studiare una formula che ora sta causando la rabbia dei tifosi inglesi.

Nel contratto di Pogba con lo United è infatti presente un “bonus fedeltà” vale a dire un compenso pari a circa 4,3 milioni che i Red Devils dovranno riconoscere al francese per aver rispettato per intero il contratto.

Una vera e propria beffa che sta facendo infuriare i tifosi del club inglese delusi non solo dalle prestazioni altalenanti di Pogba e dal suo addio ma anche da questa incredibile clausola.

I colpi di genio di Raiola sembrano quindi non finire anche oggi che, purtroppo, lui è venuto a mancare.