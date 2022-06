Roma, che rischio! I giallorossi vanno incontro a provvedimenti legali

La Roma rischia di andare incontro a provvedimenti legali. I giallorossi, a sorpresa, sono al centro di un contrasto con un altro club.

La Roma è reduce da una stagione positiva. I giallorossi hanno chiuso il campionato al sesto posto in classifica e hanno vinto la Conference League: il primo anno di Mourinho, dunque, ha portato dei risultati concreti.

L’allenatore portoghese ha dato una nuova mentalità alla squadra e il suo lavoro si è dimostrato efficace: sarà ancora più centrale all’interno del progetto tecnico. L’idea è quella di essere ancora più ambiziosi per puntare a qualcosa di più, ma sarà necessario uno sforzo sul mercato. I rinforzi, infatti, potrebbero portare la Roma verso una nuova dimensione: per ora è arrivato solo Matic, ma l’estate è ancora lunga.

Intanto, però, la società deve fare i conti con dei problemi extra-campo: c’è il rischio di andare incontro a provvedimenti legali.

Roma, clima tesissimo: previste azioni legali

Come anticipato, il focus della Roma è sul calciomercato. Il DS Tiago Pinto ha passato delle giornate molto intense a Milano durante il quale ha dialogato con altre società. In particolar modo, il portoghese ha parlato di Frattesi con il Sassuolo e con il Tottenham di Rodon e Zaniolo, anche se con i londinesi c’è stata solo una chiacchierata informale.

Per ora non ci sono segnali per acquisti nell’immediato. Probabilmente, la dirigenza vuole prima delineare la strategia per le operazioni in uscita per poi programmare il mercato in entrata. In rosa, infatti, ci sono degli esuberi da cui sarebbe possibile ricavare un tesoretto da investire.

Ora, però, c’è un problema che riguarda un aspetto societario da affrontare. La Roma, infatti, aveva deciso di accettare l’invito del Barcellona per il classico Trofeo Gamper, una partita amichevole dalla lunga tradizione che solitamente si disputa al Camp Nou e a cui hanno già preso parte squadre italiane come Milan, Napoli o Juve.

I giallorossi, a sorpresa, hanno deciso di rinunciare alla partita in questi giorni, causando l’ira dei catalani.

I giallorossi hanno preso questa decisione per preparare al meglio l’inizio di campionato, fissato per il 13 agosto, Il match con il Barcellona si sarebbe giocato il 6 agosto e la Roma non vuole rischiare di mettere a rischio i giocatori: un infortunio, infatti, potrebbe rappresentare un grande problema. Anche la squadra femminile, che avrebbe giocato contro la rispettiva rosa del Barça, non prenderà parte a questo impegno.

I blaugrana non hanno digerito la scelta dei giallorossi. Tramite un duro comunicato ufficiale sul proprio sito, la società catalana ha annunciato che rimborserà i biglietti già venduti e che verrà valutata la possibilità di ricorrere ad azioni legali. Queste le parole usate dagli spagnoli: “L’Area Legale del Club sta studiando le azioni opportune per richiedere alla squadra italiana i danni che questa decisione inaspettata e ingiustificata causa all’FC Barcellona e ai suoi tifosi”.