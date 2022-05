Mino Raiola – Svelata l’identità della sua erede segreta: da oggi in poi avrà nelle mani una fortuna

Nuove incredibili indiscrezioni dopo la morte di Mino Raiola: ecco svelata l’identità dell’erede che da oggi in poi gestirà la sua fortuna.

Sono ormai passati 4 giorni dalla sconvolgente notizia della morte di Mino Raiola.

Il super procuratore di alcuni dei più forti e famosi giocatori degli ultimi anni è venuto a mancare sabato pomeriggio all’erà di 54 anni dopo una lunga lotta con una brutta malattia.

Che la situazione di Raiola fosse critica si era intuito già da qualche giorno antecedente alla sua dipartita. 48 ore prima della sua morte infatti era già stata annunciata un suo presunto addio poi smentito dopo pochi minuti dalla famiglia e dal primario del San Raffaele, l’ospedale in cui l’agente era ricoverato.

Raiola si era dimostrato forte e pungente sino all’ultimo allontanando le prime voci di una sua morte con tweet in cui lamentava che non fosse la prima volta che una fake news simile fosse annunciata.

La notizia della morte, arrivata sabto pomeriggio, è stata diramata direttamente dalla famiglia di Raiola tramite un toccante comunicato che ha subito scatenato le reazioni del web e i saluti dei suoi tanti assistiti in giro per il mondo al grido comune di “The Best”.

Proprio la famiglia è stata protagonista involontaria sin dalle 24 ore successive dalla morte del procuratore. Tutto il mondo di internet si è infatti chiesto cosa sarebbe accaduto e chi avrebbe ereditato l’agenzia “One” creata da Raiola.

Finalmente arrivano news riguardo chi avrà questo difficile compito.

Ecco chi è la donna che ha ereditato tutto: l’ha tenuta segreta fino all’ultimo

Non il cugino Vincenzo (avvistato a fare le veci di Mino poco prima della sua morte) e nè, almeno per ora, uno dei suoi conosciuti figli.

Il nome è quello di Rafaela Pimenta, avvocatessa brasiliana nonchè unica persona oltre a Raiola a detenere le quote dell’agenzia “One”.

Ma chi è Rafaela Pimenta?

Come già detto è un’avvocatessa brasiliana che Raiola conobbe in Brasile in occasione di un evento di lancio di una società creata da Cesar Sampaio e Rivaldo a cui la ragazza aveva partecipato in quanto collaboratrice dei due ex giocatori.

La Pimenta si trasferì a Montecarlo giovanissima ed entrò a far parte della One a soli 18 anni per volere dello stesso Raiola che vide in lei ottime capacità.

L’avvocatessa sudamericana sarà quindi colei deputata a prendere le redini dell’impero costruito dall’agente italo olandese almeno in questa prima fase di transizione obbligata.