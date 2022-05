Atalanta – Incredibile mossa di mercato: arriva un rinforzo inaspettato, il nome incanta i tifosi

L’Atalanta si sta già muovendo in anticipo sul mercato, arriva anzitempo un rinforzo inaspettato: i tifosi sono in fibrillazione.

Arriva con largo anticipo il primo rinforzo dal mercato per l’Atalanta, il nome manda in estasi i tifosi della Dea.



La stagione dell’Atalanta sembra essere lontana dal dirsi conclusa.

I nerazzurri di mister Gasperini sono alla spasmodica ricerca di una competizione europea che possa essere utile sia a livello economico che sportivo, per i bergamaschi sarebbe un’ennesima conferma dello status di big guadagnato negli ultimi anni.

La stagione della Dea non è stata però all’altezza delle precedenti e non a caso l’attuale situazione di classifica obbliga l’undici di Gasperini a lottare con la Fiorentina per la competizione europea minore, la neonata Conference League.

Tra alti e bassi la stagione dell’Atalanta è parsa sempre troppo discontinua soprattutto nelle gare interne dove i nerazzurri hanno perso tantissimi punti anche in partite dove partivano nettamente favoriti.

Indubbiamente gli infortuni non hanno favorito i bergamaschi che si sono spesso trovati a far fronte a situazioni di assoluta emergenza che hanno portato a giocatori adattati in ruoli nuovi e altri che hanno invece dovuto fare gli straordinari.

Non migliore la situazione nelle altre competizioni stagionali.

In Champions l’eliminazione ai giorni è parsa segnare un passo indietro rispetto alle precedenti annate che avevano visto le uscite sempre nei turni a eliminazione diretta con avversari più forti e di maggiore esperienza.

In Europa League e Coppa Italia sono state anche qui molto anticipate e la delusione dei tifosi è andata aumentando.

Per questo motivo i bergamaschi stanno sin da subito pensando al mercato in preparazione di una prossima stagione che dovrà essere di riscatto.

Affare d’oro per la Dea, la trattativa è agli sgoccioli

Uno dei giocatori che più di tutti ha inciso nella stagione dell’Atalanta è indubbiamente Merih Demiral.

Il difensore turco è arrivato in prestito dalla Juventus in estate per sostituire un altro ex bianconero come Romero ed è stato in grado di non far rimpiangere l’argentino partito in estate in direzione Tottenham.

Proprio Demiral è il primo colpo dell’estate nerazzurra.

Il turco verrà riscattato per una cifra intorno ai 20 milioni di euro (come già pattuito in estate dai due club), e resterà quindi alla corte dei Percassi (da vedere se con Gasperini o meno).

Un affare che fa felici entrambi i club coinvolti, la Juve guadagna un tesoretto importante da reinvestire sul mercato mentre la Dea un giocatore importante che già è dentro le dinamiche della rosa ma che, in caso si rendesse necessario, può essere venduto per una cifra importante (sul turco ci sono già gli occhi della Premier).

Arrivano quindi i primi colpi di mercato nella Serie A che si prepara ora a un finale di stagione entusiasmante.