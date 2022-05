Inzaghi furioso dopo la partita: la vittoria non basta, l’errore è veramente clamoroso

By

Aldilà della vittoria, Simone Inzaghi, non è parso del tutto soddisfatto della partita della sua Inter, le sue parole sul clamoroso errore commesso dai suoi hanno spiazzato tutti.



Una gara folle quella di San Siro tra Inter ed Empoli che ha aperto la terzultima giornata di Serie A.

I nerazzurri di Simone Inzaghi erano chiamati a dare un segnale al Milan (impegnato domenica sera a Verona) e anche alla Juve in vista della finale di Coppa Italia che andrà in scena mercoledì sera.

L’avversario non era ovviamente dei più temibili, l’Empoli di Andreazzoli aveva già ottenuto la salvezza nell’ultimo turno di campionato in virtù del pareggio della Salernitana a Bergamo e, pertanto, le motivazione potevano essere scarne anche se, come spesso accade, proprio queste squadre, già libere da impegni mentali, sono le più pericolose.

L’andamento del match ha dimostrato proprio queste insidie nascoste.

L’Inter ha avuto un avvio decisamente scioccante con l’Empoli che è stato in grado di spingersi sino al doppio vantaggio che aveva gelato San Siro.

A mettere le cose a posto ci hanno pensato Lautaro, Sanchez e l’autogol di Romagnoli che hanno regalato un successo in rimonta che indubbiamente all’Inter non può far altro che regalare entusiasmo alle stelle e la convinzione di poter centrare il soprasso sui cugini del Milan.

Una vittoria sofferta ma che da coraggio e alimenta le ambizioni interiste quindi, una vittoria che però, allo stesso modo, non da a mister Inzaghi quel convincimento totale.

Proprio di questo il tecnico ex Lazio ha parlato nell’interivsta post partita spiazzando tutti i tifosi.

L’allenatore dell’Inter parla chiaro: quello che è accaduto è inconcepibile

Un Inzaghi soddisfatto ametà quello che ha parlato ai microfoni dei giornalisti nel post partita contro l’Empoli.

L’allenatore dei nerazzurri è parso sì contento per i pesantissimi 3 punti ottenuti contro un avversario che nascondeva diverse insidie ma al contempo, un errore inconcepibile dei suoi, non gli ha permesso di godere a pieno di questa partita.

“Rifaremo a vedere ai ragazzi i primi 20-25 minuti, perché li abbiamo giocati con troppa foga”, parole chiarissime quelle del tecnico ex Lazio che ha puntato il dito sui primi 25 minuti da incubo dell’Inter che è andata sotto 0-2.

Un errore che di certo i nerazzurri non possono permettersi vista la rincorsa al Milan e la finale di Coppa Italia di mercoledì sera.

Nonostante ciò Inzaghi siè detto comunque soddisfatto dellla restante partita dei suoi che hanno reagito e rimontato: “Abbiamo giocato, creato e preso pali, con Vicario che è stato bravissimo. Siamo dentro”.

Un Inzaghi contento a metà quindi che ora si prepara per questo rush finale di 4 partite che possono dire tanto sulla stagione dell’Inter.