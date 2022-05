Mourinho e l’incredibile rivelazione del suo ex giocatore: la minaccia dopo la furiosa lite

Nelle ultime ore è emersa un’incredibile rivelazione di un ex giocatore di Mourinho nei confronti dell’allenatore portoghese: sono volate parole forti, tifosi sconvolti sui social.

José Mourinho è sempre stato al centro delle cronache per alcuni comportamenti fuori dalle righe che spesso lo hanno accompagnato nella sua gloriosa carriera da allenatore.

Ci sono alcuni allenatori entrati nella storia per aver rivoluzionato il modo di intendere il calcio, mentre altri per gli innumerevoli trofei vinti nel corso della carriera. E in questa seconda categoria non può non essere nominato José Mourinho. L’attuale allenatore della Roma ha vinto praticamente ovunque e mercoledì 25, nella finale di Conference League contro il Feyenoord, potrebbe portare a casa un titolo che a Trigoria manca dal 2008.

Per Mourinho invece questa rappresenterebbe solo l’ultima delle innumerevoli coppe vinte all guida di un club. Nella sua bacheca si contano ben 25 trofei collezionati durante la sua carriera. A partire dai miracoli fatti con alla guida del Porto, dove vinse una Coppa Uefa e una Champions League l’anno dopo, oltre alle coppe conquistate in patria. Il suo primo passaggio al Chelsea si è rivelato anche questo vincente: due Premier League consecutive, una FA Cup, due Coppe di Lega e una Supercoppa Inglese.

Poi il suo arrivo all’Inter, con cui si rese protagonista dell’incredibile Triplete che ogni tifoso nerazzurro porta ancora nel suo cuore. In seguito la scelta del Real Madrid, dove vinse Liga, Copa del Rey e Supercoppa Spagnola. Il suo ritorno al Chelsea arricchì ancora di più il suo palmarès: un’altra Premier e un’altra Coppa di Lega. Il suo passaggio al Manchester United portò ai Red Devils una Europa League e una Coppa di Lega (la quarta vinta da Mourinho). Meno fortunata invece l’ultima esperienza al Tottenham, conclusa con “zero tituli”.

Lo Special One non le manda a dire: il retroscena è veramente clamoroso

Mourinho è stato uno degli allenatori più vincenti ma anche quando si trattava di litigare non si è mai tirato indietro. Alcuni scontri celebri lo Special One li ha avuti con alcuni dei tanti giocatori che ha avuto nel corso della sua ventennale carriera. Uno di questi è emerso nelle ultime ore dalle parole di Joe Cole, ex trequartista inglese che ha militato al Chelsea ai tempi della prima esperienza ai Blues dell’allenatore portoghese.

Nel corso del podcast condotto da un altro ex giocatore, Peter Crouch, Cole ha raccontato un aneddoto su uno dei fedelissimi dell’allenatore portoghese, il suo connazionale ed ex difensore Ricardo Carvalho. I due avevano litigato e a un certo punto Mourinho, con la sua immancabile ironia, disse queste parole: “’Tu non giocherai più per me, mai più. John Terry, numero uno, William Gallas, numero due, Robert Huth numero tre, un ragazzino è il numero quattro’. Per poi guardarsi intorno e aggiungere: ‘Mick il magazziniere, faccio giocare Mick prima che giochi tu’. Ma Mick era un tizio di 50 anni con una pancia enorme!”.

Insomma, un aneddoto divertente che però dimostra come Mou non risparmiasse mai nessuno, neanche un suo uomo come Ricardo Carvalho.