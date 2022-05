Georgina Rieto, forme incontenibili: il bikini leopardato scoppia | FOTO bollente

Georgina Rieto si è mostrata in tutta la sua bellezza con un costume da bagno leopardato che non contiene le sue forme. Ecco le foto.

Georgina Rieto è considerata la madrina della squadra amaranto della Reggina, avendo una vera e propria passione per la sua squadra del cuore dimostrata nel corso degli anni in cui è rimasta sempre fedele.

Georgina Rieto e il seno incontenibile

Nata a Reggio Calabria nel 1997, la tifosa è sempre stata un’appassionata di calcio tanto da dichiarare che durante la sua infanzia non le importava giocare con le bambole o ad altri giochi che praticavano le altre bambine, ma al contrario, collezionava figurine di calciatori scambiandole con i suoi compagni al fine di terminare l’album dell’annata.

La sua passione l’ha portata a diventare un volto noto di Reggina.Tv grazie anche all’amore per la sua squadra di cui è una fan accanita anche quando gli amaranto hanno dovuto affrontare molte sfide per tornare dove sono adesso.

Georgina ha ammesso di essersi emozionata fino ad arrivare alle lacrime quando la Reggina è riuscita a passare in Serie B, confessando di aver rivisto davanti ai suoi occhi tutti i sacrifici fatti dai calciatori e tutti i ricordi della sua vita e di quando ha seguito la squadra anche quando militava in Serie D e Serie C e di essere stata molto coinvolta in quanto la Reggina fa parte da sempre della sua vita.

La Rieto si dichiara una donna semplice, capace di emozionarsi per un goal della sua squadra del cuore anche se il suo aspetto e il suo atteggiamento iniziale portano gli altri ad avere un’idea diversa dalla sua, ma questo non le crea nessun problema dato che ama giocarsi su.

Il costume leopardato

Inoltre, ammette di avere un sesto senso nel giudicare le persone al primo impatto e decidere se fidarsi o meno di questa.

Georgina è molto attiva sui social ed ama postare foto del suo fisico e dei suoi momenti di relax ricevendo molti commenti positivi da parte degli ammiratori che impazziscono letteralmente davanti ad alcuni scatti sexy della donna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@georginarieto)

Recentemente, la Rieto ha messo in mostra il proprio seno pubblicando delle foto in cui, in un momento di relax, a Gallico Marina si fa fotografare prima seduta in spiaggia e poi sdraiata facendo notare il suo costume leopardato e in particolar modo le sue forme.

Ancora una volta Georgina ha fatto un regalo ai suoi fan mostrandosi perfettamente in forma godendosi un po’ di sole.