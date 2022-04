Napoli avvisato: le parole di Max Allegri colpiscono duro, la risposta di Spalletti

E’ scontro a distanza tra Juventus e Napoli, dopo la vittoria dei bianconeri che piazzano la Vecchia Signora ad un passo dagli azzurri. Le parole di Max Allegri non sono passate inosservate ed è polemica.

La clamorosa sconfitta subita contro l’Empoli non solo ha visto allontanare definitivamente il sogno scudetto, ma ha anche permesso alla Juventus, vincente contro il Sassuolo, di ritornare sotto per il terzo posto.

Sono passati solamente venti giorni da quell’Atalanta-Napoli finita 1-3 che candidava i partenopei come una squadra accreditata a giocarsi lo scudetto fino all’ultima giornata. In sole tre settimane invece gli uomini di Spalletti hanno buttato alle ortiche tutto il lavoro e la fatica di una stagione.

Prima è arrivata l’ennesima sconfitta interna contro la Fiorentina, poi il pareggio contro la Roma agguantato dai giallorossi nei minuti di recupero, infine la clamorosa rimonta subita dall’Empoli nonostante il doppio vantaggio del Napoli a dieci minuti dal termine. A quattro partite dalla fine del campionato il distacco (-7 dal Milan, potenziale -8 dall’Inter) è troppo ampio per sperare in una rimonta. Questi risultati negativi hanno permesso anche alla Juventus, per tutta la stagione staccata e non di poco, di avvicinarsi a un solo punto dalla squadra di Spalletti.

I bianconeri, nonostante qualche intoppo come la partita contro il Bologna, stanno facendo un’ottima seconda parte di campionato almeno a livello di risultati. Allegri ha quasi blindato il quarto posto e in queste ultime partite proverà a scavalcare in classifica i rivali partenopei: il Napoli è avvisato.

Allegri non le manda a dire, il futuro si complica ancora di più

Nell’ultima partita contro il Sassuolo i bianconeri hanno mostrato ancora una volta le difficoltà che hanno contraddistinto questa stagione. Dopo tante occasioni nella prima parte del match, i neroverdi sono passati meritatamente in vantaggio con Raspadori dopo una splendida azione rifinita di tacco da Berardi. Nonostante lo svantaggio, la Juventus ha reagito e ha trovato prima il gol del pareggio con Dybala e poi quello della vittoria a pochi minuti dal termine con Moise Kean.

Già prima del match, Max Allegri ha risposto alle domande sulla possibilità di raggiungere il terzo posto viste le difficoltà incontrate dal Napoli nelle ultime partite. L’allenatore bianconero ha dichiarato: “Non dobbiamo pensarci, dobbiamo pensare a fare punti noi. Se non facciamo punti noi, la prossima domenica siamo punto e accapo. Dobbiamo fare una bella partita stasera sotto ogni punto di vista”. Parole confermate poi dal successivo risultato positivo che indica il chiaro avvertimento al Napoli da parte del tecnico. Un avviso che Spalletti ha fatto suo con il ritiro, imponendo concentrazione ai suoi e spronandoli a dare il massimo. Una risposta implicita che giunge in un momento delicatissimo della squadra azzurra che deve provare a concludere il modo onorevole questa stagione.

I tifosi partenopei iniziano a temere il peggio dopo la carica che Allegri ha trasmesso ai suoi giocatori. In una stagione come questa, arrivare ancora dietro alla Juventus sarebbe un’ulteriore sconfitta per la squadra di Spalletti.