Alessandro Del Piero dal calcio alla ristorazione: quanto costa una cena al N10?

La carriera che Alessandro Del Piero ha fatto nel mondo del calcio, negli anni, ha lasciato senza parole ma il numero 10 della sua maglia sta segnando anche il percorso che il calciatore sta mettendo in atto nel campo della ristorazione.

Sono stati anni molto intensi quelli vissuti da Alessandro Del Piero nel mondo del calcio italiano, d’altronde lui come Francesco Totti e Zanetti sono annoverati tra i calciatori bandiera della loro squadra. Ricordiamo, infatti, che Alex Del Piero ha trascorso gran parte della sua carriera con indosso la maglia della Vecchia Signora, nonostante abbia poi deciso di non concludere la sua carriera in Italia, bensì in America qui dove per l’ex calciatore è cominciata anche una nuova fase della sua vita familiare e professionale.

Da qualche tempo a questa parte, infatti, il numero della maglia dell’ex calciatore è diventato anche il nome del suo ristorante, ovvero il N10 che ha sede a Los Angeles.

Dal calcio alla ristorazione: il secondo tempo di Alessandro Del Piero

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione del web in queste ore troviamo il ristorante di Alessandro Del Piero, avviato a Los Angeles e che in pochissimi anni si è guadagnato anche una menzione nella rivista del Gambero Rosso. Si tratta di un ristorante di cucina italiana, per il quale Alessandro Del Piero ha deciso di portare oltre oceano prodotti made in Itali per la realizzazione di ricette che fondano le proprie basi nella cucina italiana.

Diverso tempo fa Alessandro Del Piero aveva anche deciso di aprire a Milano una sede del N10, ma solo poco dopo il calciatore ha preferito chiudere le porte, probabilmente complici anche i numerosi impegni dell’ex calciatore e che lo tengono impegnato più in America che in Italia.

Quanto costa cenare al ristorante N10?

La cucina di Alessandro Del Piero, dunque, fonda le proprie basi nella tradizione italiana in toto… un qualcosa che ha permesso all’ex calciatore di riscuotere un grandissimo successo, dato che numerosi cittadini americani sono super appassionati di cucina italiana.

Concedersi una cena al N10, comunque sia, non è poi del tutto impossibile dato che, come reso noto anche da Alessandro Del Piero, sembrerebbe che una cena competa verrebbe a costare 45 a persona, quindi sul centinaio di euro a seconda anche delle bevande e dei vini che accompagneranno i pasti scelti.