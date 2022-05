Napoli – Clamoroso botta e risposta fra De Laurentiis e la stampa: quello che è accaduto ha dell’incredibile

Pesante botta e risposta tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e i rappresentanti della stampa partenopea: la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l’intervento di un giornalista che ha scatenato le polemiche.

Una tradizione che si ripete da 12 anni a questa parte e che ci sarà anche la prossima stagione: stiamo parlando del ritiro del Napoli a Dimaro.

La società partenopea ha infatti annunciato in conferenza stampa le date del ritiro della prossima estate, come al solito in Trentino Alto Adige, in Val di Sole e in particolare a Dimaro.

Gli azzurri si alleneranno lì dal 9 al 19 luglio in vista dell’inizio della stagione 2022/2023. Entusiasta il presidente della squadra Aurelio De Laurentiis, che ricorda come lo scorso anno, nonostante la pandemia, ci fossero 70mila tifosi al seguito della squadra. “Quest’anno avremo la possibilità di ospitare oltre 1000 persone sulle tribune in un clima finalmente normalizzato, senza limitazioni e distanziamenti”. Ha commentato felice De Laurentiis, che specifica che sarà un ritiro all’insegna di una ricostruzione dell’intero movimento calcistico dopo gli ultimi due anni.

“Ci saranno due amichevoli estive, ma probabilmente organizzeremo anche qualcosa nella sosta invernale prevista per i Mondiali. Non possiamo pensare di stare fermi da metà novembre a dicembre, dobbiamo tenerci in attività. Stiamo studiando insieme ad altre squadre italiane e alla Lega l’opportunità migliore, magari con attività in Nord Africa, Stati Uniti o Emirati Arabi”

Le parole del patron del Napoli hanno spiazzato tutti, nessuno si aspettava una frase del genere.

Nonostante il bel clima che si respirava durante la conferenza stampa, c’è stato un intervento che ha spiazzato tutti e ha fatto volare parole pesanti.

Ad intervenire è stato il figlio di De Laurentiis, che alla domanda di un giornalista che chiedeva con insistenza del possibile rinnovo anche per il prossimo anno della partnership con la Val di Sole, dove appunto il Napoli si reca da 12 anni, ha risposto con un pesante: “Fatti i c***i tuoi” nello scalpore generale.

Aurelio De Laurentiis ha però voluto stemperare la tensione con i giornalisti, aprendosi ad una battuta: “Ci sarà un accurato programma di divertimento per i tanti appassionati che seguiranno la squadra. Mi piacerebbe vedere voi giornalisti fare rafting insieme a noi dove tutto è permesso senza limitazioni”.

Una battuta forse atta anche al voler stemperare la tensione che si era venuta a creare per l’intervento del figlio, che sicuramente ha sorpreso tutti i presenti in sala.