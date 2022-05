Carolina Stramare ,fotografata in barca con due “salvagenti” enormi | Tra poco esplodono

Carolina Stramare si è fatta fotografare in tutta la sua bellezza in barca mostrando un fisico da sentirsi male. Ecco le foto pubblicate sui social.

Dusan Vlahovic è un calciatore serbo attualmente nella squadra della Juventus dove ricopre il ruolo di attaccante.

Il giovane, classe 2000, sembra essere impegnato con la bellissima modella Carolina Stramare anche se nessuno dei due ha confermato o smentito la notizia.

Carolina Stramare e le foto in barca

La ragazza ha voluto mettere in chiaro le voci sul loro rapporto dopo che in molti le hanno chiesto se fosse vero che tra lei e il calciatore serbo ci fosse una storia d’amore.

“Non so di cosa state parlando. Mi dissocio da quello che state dicendo e che è stato detto da troppo tempo” – ha dichiarato la modella – “Se ci sarà qualcosa tra noi non avrò problemi nel dirlo ma quando accade qualcosa di bello è meglio non dirlo a molte persone. Meno racconti meglio è. Perché ci sono persone capace di rovinarti l’aura magnifica che ti sei creata. A me piace vivere le cose così”.

Con queste parole Carolina ha voluto lasciare un alone di mistero e non si è ben capito se i due si stanno frequentando o sono solo molto amici fatto sta che la donna è stata sugli spalti in occasione della finale di Coppa Italia tra Inter e Juve e in molti affermano che la sua presenza non è dovuta solo al fatto che lei tifi Juventus ma anche per essere da sostegno a Vlahovic.

La Stramare è diventata famosa dopo aver vinto la competizione di bellezza Miss Italia nel 2019 e per essere stata nel 2021 co-conduttrice di Scherzi a Parte al fianco di Enrico Papi.

Il primo bagno a mare della Stramare

L’ex Miss Italia avrebbe dovuto prendere parte alla quindicesima edizione dell’Isola dei famosi ma prima ancora di sbarcare in Honduras ha dovuto rinunciarvi per via di alcuni problemi legati alla sua famiglia.

Un vero peccato perché sicuramente i suoi ammiratori l’avrebbero ammirata in costume da bagno come accaduto nelle ultime foto pubblicate su Instagram dove la donna si è mostrata con un bikini verde su di una barca.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

Quello che è stato un momento di relax per la donna ha acceso gli animi dei suoi followers che non hanno non potuto notare le sue forme e il suo seno esprimendo consensi positivi tra i commenti tra cui molti che la definiscono una sirena.

Come si evince dalla didascalia, la Stramare ha voluto inaugurare l’arrivo della bella stagione con un primo bagno a mare.