De Laurentiis si è sbilanciato, prima di tornare sui propri passi. Questo non è comunque servito a lenire il grande entusiasmo, successivo alle sue dichiarazioni.

A poco più di un mese dalla conclusione stagionale, tutte le squadre di Serie A hanno iniziato i rispettivi ritiri, finalizzati alla preparazione e al rompere il ghiaccio con i nuovi compagni in vista di quello che sarà il campionato 2022/2023. Quest’ultimo avrà inizio molto prima del previsto, come emerge dalla scelta di anticipare la prima giornata alle date immediatamente precedenti Ferragosto e al fine di organizzare il percorso italiano ed europeo nel migliore dei modi, in vista dei Mondiali invernali in Qatar.

La competizione Fifa cadrà in medias res ed è indubbio che ciò avrà un impatto di non poco conto sia sulla preparazione preliminare che su quello che sarà l’iter da agosto a novembre. Andranno capite le motivazioni e le condizioni dei giocatori, alle prese con allenamenti che dovranno abituare loro ad un anno meno canonico e in cui, giunti a un certo punto, potrebbe aumentare il rischio di snobbare mentalmente il campionato in prossimità dell’inizio dei Mondiali, rappresentanti da sempre una delle manifestazioni più amate e ambite da parte dei calciatori.

Giusto però evidenziare come questa fase sia attualmente contraddistinta soprattutto dalle voci di mercato, alla luce di una campagna acquisti da poco apertasi ufficialmente ma non ancora entrata nel vivo. Ciò non ha impedito di vedere diverse squadre distinguersi per plurimi movimenti ma è altrettanto doveroso sottolineare come siano ancora tanti i dubbi riguardanti diverse rose della Serie A.

Il Monza, ad esempio, si è fin qui distinto per una grande operosità, così come l’Inter che ha ingaggiato Mkhitaryan e Lukaku ed è attesa da altri colpi che ben rispondano ai nuovi approdo in casa Milan. Senza dimenticare della Juventus, attualmente in fase di dialogo con tanti club europei per De Ligt e alla ricerca di nuovi elementi che facciano compagnia ai nuovi arrivati Pogba e Di Maria, presentiamo qui la situazione del Napoli.

Il club di De Laurentiis ha molto da migliorare, nonostante un percorso stagionale più che felice e durante il quale sono state poste le basi per crescere sotto la gestione Spalletti, distintosi per un felice ritorno in Serie A dopo tre anni di inattività. Il must di Giuntoli e colleghi sarà però il dover consegnare al certaldino nuovi profili che corroborino lo scacchiere, a maggior ragione se si pensa all’uscita di Insigne e all’attuale congelamento dello scenario Mertens.

Non sfuggano dunque a tal proposito le dichiarazioni arrivati dal figlio di Aurelio De Laurentiis, Edoardo, fermatosi a scambiare qualche battuta con i tifosi nella giornata di domenica 10 luglio e rispondendo a diverse domande giuntegli dai fan azzurri. Tra le varie risposte, hanno sorpreso quelle su Dybala e Koulbaly. Sulla possibilità di vedere l’ex 10 della Juventus a Napoli, De Laurentiis junior ha detto: “Chi lo sa, le strade del Signore sono infinite”.

Sul difensore senegalese, poi. “Arriva nei prossimi giorni, è stato impegnato con la nazionale. Gli abbiamo offerto sei milioni per cinque anni, meglio di questo non so dire soprattutto in un clima post-pandemia. Non posso entrare nella testa di ogni singolo giocatore – aggiunge – Koulibaly è un uomo vero, ha dimostrato di essere una persona perbene negli anni. Per noi confermarlo come giocatore e dirigente è la cosa più importante al mondo. Volevamo farlo anche con Albiol, ma purtroppo ha preso una decisione familiare ed è tornato in Spagna”,