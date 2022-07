Ten Hag sbatte in faccia la verità a Ronaldo: salta tutto improvvisamente, è caos

Il nuovo allenatore del Manchester United Erik Ten Hag ha parlato del futuro di Cristiano Ronaldo: le sue parole non hanno lasciato dubbi, è ufficialmente aperto lo scontro con l’asso portoghese.

I Red Devils stanno cercando di ricostruire un progetto con l’ex allenatore dell’Ajax dopo gli ultimi anni a dir poco deludenti.

Tra il Manchester United e Cristiano Ronaldo è ufficialmente iniziata una vera e propria guerra. Il fenomeno portoghese ha infatti da tempo chiesto la cessione ai Red Devils dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League. All’età di 37 anni la sua volontà è chiara: giocare per un club capace di vincere tutto subito e immediatamente.

La squadra inglese questo quasi sicuramente non potrà garantirglielo quanto meno nel breve periodo. Dopo la breve parentesi Rangnick, lo United ha deciso di puntare su un allenatore che da tempo è nell’occhio del ciclone: Erik Ten Hag. Il tecnico olandese è reduce da cinque stagioni molto positive alla guida nell’Ajax, con cui ha sfiorato la finale di Champions League nel 2019 venendo eliminato solo all’ultimo secondo dal Tottenham.

Nonostante questo cambio di rotta della dirigenza dei Red Devils, CR7 ha deciso di non presentarsi ai primi giorni di allenamento della squadra e di non partecipare alla tournee estiva. Su di lui ci sarebbe molto forte il Chelsea, alla ricerca di un attaccante dopo la cessione di Lukaku all’Inter, ma non sono da escludere altre piste.

Le parole di Ten Hag cambiano tutto: ecco cosa c’è realmente dietro a tutto

Il nuovo allenatore del Manchester United ha parlato in conferenza stampa toccando numerosi tasti, tra cui ovviamente quello relativo a Cristiano Ronaldo. Sorprendendo tutti, Ten Hag ha dichiarato: “Cristiano Ronaldo non è in vendita, è nei nostri piani, non è con noi per problemi personali. Stiamo pianificando questa stagione con lui in rosa, tutto qui. Come rendere felice Cristiano? Non lo so, non vedo l’ora di lavorare con lui“.

Il tecnico olandese ha poi continuato il suo intervento meravigliandosi delle insistenti voci circolate negli ultimi giorni. “Ho parlato con Cristiano Ronaldo prima che si presentasse questo problema. Ho avuto una buona conversazione con lui. Non mi ha detto che vuole partire… l’ho letto. Vogliamo il successo insieme“. In realtà dietro a queste dichiarazioni potrebbero nascondersi due verità: la prima è che il club non voglia saperne in nessun modo della volontà del portoghese di andar via, la seconda è che Ronaldo non abbia ancora ricevuto proposte concrete da altre squadre.

Quel che è certo che questa telenovela non avrà certamente fine già oggi. Il calciomercato è lungo e Cristiano Ronaldo non ha ancora deciso il suo futuro.