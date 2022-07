David Beckham fuori di sé, ecco cosa ha fatto il figlio Romeo

Buon sangue non mente in casa Beckham e il talento per il calcio è davvero una questione di famiglia, l’ex calciatore infatti non ha saputo resistere nel vedere uno dei figli trionfare in campo.

Durante l’estate 2022 la famiglia Beckham sembra essere l’indiscussa protagonista del panorama della cronaca rosa e allo stesso modo della cronaca sportiva, dopo il matrimonio di Brooklyn e Nicola a tenere banco nel mondo del web troviamo l’impresa messo in atto da un altro figlio di David e Victoria ovvero Romeo.

In particolar modo, a conquistare l’attenzione dei media è stato il messaggio scritto da David Beckham per il figlio Romeo che recentemente ha messo in atto un’impresa stratosferica sul campo da calcio.

Buon sangue non mente in casa Beckham

Ebbene sì, a rubare la scena sui social network che in campo sportivo troviamo Romeo Beckham che riuscite a mettere in atto un gol stratosferico con indosso la maglia del Miami. Il figlio di David Beckham è riuscito a segnare una rete molto importante seguendo le orme del padre con tanto di parabola perfette dai 25 m che ha beffato il portiere dell’Orlando City con quest’anno il punto.

Il video del gol segnato da Romeo Beckham è diventato in men che non si dica virale sui social network, anche grazie alla reazione avuta dal padre David che non ha potuto trattenere per sé l’entusiasmo.

David Beckham incontenibile

A catturare la scena troviamo anche il messaggio pubblicato da David Beckham nelle sue Instagram stories dove si complimenta con il figlio Romeo affermando di essere assolutamente orgoglioso delle sue capacità calcistiche: “Ben fatto, sono così orgoglioso. Primo gol con la maglia del Miami”. Il figlio ha subito risposto dedicando al padre il successo ottenuto in campo.

Romeo Beckham, a quanto pare, ha davvero tutte le carte in regola per dominare la scena nel mondo del calcio internazionale prontissimo a cavalcare l’onda di un’eredità importante lasciata dal padre David e dimostrare che davvero buon sangue non mente.