Napoli – Il futuro dell’allenatore è segnato: ecco la frase che chiarisce tutto

Il futuro di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli sembrava incerto, ma le sue parole hanno chiarito tutto: ecco il dettaglio di cui nessuno si è accorto.

Poteva essere l’anno giusto per vincere lo scudetto, ma il Napoli ha dilapidato tutto quello che di buono aveva fatto in questa stagione nelle tre partite contro Fiorentina, Roma ed Empoli. La rotonda vittoria contro il Sassuolo cancella solo parzialmente l’amarezza per il (quasi) mancato scudetto ottenuto.

Dopo tre passi falsi che sono costati tantissimo per il momento della stagione in cui sono arrivati, il Napoli è tornato alla vittoria davanti ai propri tifosi giocando una delle migliori partite di quest’anno. Il Sassuolo è stato demolito 6-1, ma già dall’inizio si era capito che non ci sarebbe stata storia.

La squadra allenata da Luciano Spalletti è stata capace di mettere a segno ben quattro gol in ventuno minuti, la prima volta che succede nella storia del club. C’è stata gloria per tutti: per i difensori centrali, Koulibaly e Rrahmani, e per tutto il pacchetto avanzato con Insigne (2 assist), Lozano, Mertens e Osimhen. La squadra di Dionisi, autentica ammazza grandi in questa stagione, non ha potuto nulla contro un Napoli sceso in campo con il giusto atteggiamento.

Con questa vittoria gli azzurri hanno ottenuto quasi matematicamente l’accesso alla prossima Champions League dopo la delusione della scorsa stagione. Se la Roma dovesse vincere tutte le partite da qui alla fine, al Napoli servirebbe solamente un punto nelle ultime tre per avere la sicurezza.

LEGGI ANCHE –> Luciano Spalletti risponde a Totti: parole incredibili, scoppia la polemica

Spalletti non le manda a dire, è una furia: il dettaglio non passa inosservato

Con la qualificazione in Champions League praticamente ottenuta, gli azzurri hanno raggiunto il reale obiettivo di inizio stagione. I rimpianti per lo scudetto sono grandi visto l’andamento di questo campionato, ma tutto sommato il lavoro di Spalletti, al primo anno sulla panchina partenopea, non può considerarsi sicuramente negativo. L’allenatore del Napoli non le ha mandate a dire nel post partita contro il Sassuolo, criticando chi ha sminuito la stagione della sua squadra.

“Abbiamo ottenuto grandi vittorie in campi importanti e momenti difficili in cui siamo stati al di sotto delle possibilità – spiega Spalletti -. Sono stato io a parlare di Scudetto per alzare il livello dei ragazzi, ma vincere una partita in un clima come quello di oggi, di parziale contestazione, è una cosa che mi dispiace per i calciatori e per cosa hanno fatto vedere durante l’anno. Non è un campionato più facile degli altri, è proprio l’opposto, nel senso che ci sono squadre di metà classifica che lottano e hanno un livello di qualità e di modo di stare in campo diverso dagli anni precedenti”.

L’allenatore del Napoli ha poi concluso il suo intervento togliendosi altri sassolini dalla scarpa su chi ritiene il campionato della squadra sia stato insufficiente: “Ora sembra quasi un successo essere la Lazio e la Roma mentre il Napoli è stato insufficiente, ma non è così, è un giochino a creare sempre le aspettative di quelli che non sono i nostri amici. Il campo ha detto che chi ci sta avanti è stato più forte di noi. Secondo me la squadra ha giocato un grandissimo campionato“.

LEGGI ANCHE –> Ex bandiera della Nazionale Italiana non le manda a dire: è polemica su Radu

Parole forti quelle di Spalletti che non lasciano spazio ad altre interpretazioni. Come confermato anche da De Laurentiis in un’intervista degli scorsi giorni, il matrimonio tra il Napoli e il suo allenatore continuerà anche per la prossima stagione.