Carolina Marcialis da bollino rosso: la moglie di Cassano sbanca sui social

Antonio Cassano e Carolina Marcialis sono una delle coppie più amate e chiacchierate del mondo dello sport italiano, la giovane donna però recentemente ha incassato un gran successo da record sui social network grazie alla condivisione di uno scatto da bollino rosso.

I riflettori del web in queste ore sono concentrati sulla coppia formata dall’ex calciatore Antonio Cassano e dalla moglie Carolina Marcialis, anche lei impegnate nel mondo dello sport in qualità di pallavolista. Nel corso degli anni la donna è diventata anche una delle maggiori influencer presenti sui social network, così come dimostrato dal successo riscosso nel tempo e che gli ha permesso di acquisire un ingente numero di follower che ogni giorno segue la pagina ufficiale della moglie dell’ex calciatore.

In queste ore, però, a lasciare senza parole troviamo la pubblicazione di uno scatto arrivata nella sezione Instagram stories e un post giudicati davvero al limite della censura… qui dove la Marcialis si presenta superlativa.

Foto da bollino rosso per Carolina Marcialis

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione del web in queste ore troviamo la condivisione di alcune foto arrivate sui social network e che hanno lasciato senza parole il popolo del web… immagini che ritraggono Carolina Marcialis bellissima, sensualissima è da bollino rosso.

Facciamo riferimento ad uno scatto condiviso nella sezione stories della pagina Instagram della moglie di Antonio Cassano, qui dove la pallavolista si mostra quasi totalmente senza veli, mettendo in risalto il suo corpo tonico e perfetto in ogni dettaglio. Il tutto non finisce qui.

“Beato Cassano”

Questo è uno dei commenti scritti di seguito a un post che Carolina Marcialis ha condiviso nella sua pagina Instagram, il quale fa da sfondo ad uno scatto in bianco e nero e che ritrae la pallavolista sdraiata sul letto con il lato B in primo piano.

Un’immagine in grado di mettere in risalto la sensualità della Marcialis, ma allo stesso tempo la sua spiccata eleganza e fascino senza tempo. Un vero e proprio successo che ha condotto i fan della pallavolista e di Antonio Cassano ad invidiare molto il calciatore nel vivere quotidianamente con la sua bellissima moglie.