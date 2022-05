Napoli – Manolas ne ha per tutti: da De Laurentiis a Spalletti, parole pesantissime

Kostas Manolas ha svelato alcuni retroscena clamorosi relativi al suo periodo con la maglia del Napoli: che bordate a De Laurentiis e Spalletti, i tifosi sono sconvolti.

Il Napoli è già al lavoro per la programmazione della prossima stagione, che vedrà i partenopei ritornare in Champions League dopo due anni di astinenza. Nel frattempo dalla Grecia arrivano parole molto dure da un ex giocatore, Kostas Manolas.

La stagione è terminata ed è tempo di bilanci in casa Napoli. Nonostante qualche rimpianto, il primo anno di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra è da considerarsi comunque positivo. Il terzo posto raggiunto in campionato dietro Milan e Inter sa un po’ di beffa viste le occasioni sprecate, ma è tutto sommato un bel miglioramento rispetto al quinto raggiunto nella stagione precedente. L’obiettivo Champions League, quello prefissato a inizio annata, è stato raggiunto.

In Europa League poco da rimproverare per il Napoli che è andato a casa perdendo contro una corazzata come il Barcellona. Certo è che il girone poteva essere gestito meglio, con gli azzurri che hanno concluso solamente al secondo posto dietro un modesto Spartak Mosca (vincente in entrambi i confronti contro i partenopei). L’unico vero neo della stagione è probabilmente la Coppa Italia, con la squadra di Spalletti uscita subito e male al primo turno contro la Fiorentina.

Adesso è però il momento di voltare pagina e proseguire un lavoro che è appena iniziato. Gli addii di Ghoulam e Insigne sono probabilmente solo i primi di una serie di cambiamenti all’interno della rosa, che però rimarrà sicuramente competitiva. Il primo acquisto, Mathias Olivera, ha già svolto le visite mediche e sarà pronto fin dall’inizio a giocarsi il posto da titolare con Mario Rui sulla corsia mancina.

Rabbia Manolas: le sue parole non possono passare inosservate

Tra quelli che hanno invece lasciato il club già a gennaio c’è Konstantinos Manolas, difensore centrale arrivato a Napoli a luglio 2019 per 36 milioni di euro. Il giocatore greco ha vissuto il momento migliore della sua carriera alla Roma, con cui ha disputato 206 partite e segnato 8 gol (tra cui quello iconico del 3-0 nella rimonta contro il Barcellona ai quarti di Champions). Il suo passaggio a Napoli non ha però lasciato il segno, tant’è che dopo appena due anni e mezzo la dirigenza ha deciso di cederlo all’Olympiacos per la modesta cifra di 2,5 milioni di euro.

Dopo aver vinto il campionato con la squadra che lo aveva lanciato nel grande calcio, Manolas è tornato a parlare del suo passato togliendosi qualche sassolino dalla scarpa. Sul suo addio a Napoli ha tirato in ballo il presidente azzurro: “Chiedetelo a De Laurentiis. Ci sono stati problemi con il club che per rispetto dei miei compagni che sono ancora lì non voglio dire”.

Sul suo scarso impiego nella prima metà di stagione invece il responsabile sarebbe Luciano Spalletti: “A Napoli quest’anno ho vinto le prime quattro partite, poi sono stato messo da parte e non ho capito perché. Ho fatto un errore contro la Juve, è vero, ma non pensavo di meritare l’esclusione. Quella di Spalletti è stata una scelta tecnica, anche se come allenatore non si discute. Tuttavia il rapporto che ho avuto con lui non è stato dei migliori“.

Parole chiare e che non lasciano dubbi su come l’addio di Manolas al Napoli non sia certo stato dei più cordiali.