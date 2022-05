Costanza Caracciolo “da paura” | Lady Vieri mai vista cosi | FOTO

Riflettori puntati su Costanza Caracciolo, la moglie di Cristian Vieri si mostra così come mai vista prima d’ora… una bellezza assolutamente sconvolgente.

Durante gli anni di carriera Costanza Caracciolo ha sempre trovato il modo per far parlare di sé conquistando l’attenzione dei media e allo stesso tempo dei social network, così come confermato dall’ampio numero di follower che ogni giorno segue la sua pagina e anche dalla carriera messe in atto in qualità di influencer e allo stesso tempo di imprenditrice.

Nel corso delle ultime ore, però, troviamo una foto in grado di mettere in risalto la travolgente bellezza di Lady Vieri, tanto da lasciare senza parole i propri fan e non solo.

Lady Vieri mai vista cosi

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel corso degli anni Costanza Caracciolo è riuscita a conquistare l’attenzione del pubblico televisivo avviando un importante percorso come velina e mettendosi in gioco anche in altri progetti lavorativi, per poi concentrare molta della sua attenzione sui social network… qui dove oggi è annoverata come una delle social influencer tra le più seguite e famose del panorama nazionale ed internazionale.

Non molti anni fa, inoltre, la Caracciolo ha deciso di avviare un’importante percorso da imprenditrice e che in queste ore viene suggellato da una foto condivisa nella sua pagina Instagram ufficiale attraverso la quale racconta un inedito momento dello shooting fotografico al quale ha preso parte.

Costanza Caracciolo bella “da paura”

Ebbene sì, ancora una volta Costanza Caracciolo è riuscita a incassare un nuovo record strabiliante a seguito di un successo riscosso in men che non si dica dopo la pubblicazione di una foto scattata allo specchio dal set della nuova campagna promozionale del suo brand.

I fan dell’ex velina, oggi influencer ed imprenditrice, sono subito rimasti senza parole e visibilmente colpiti dal fascino della Caracciolo commentando in modo cospicuo il post in questione con una lunga serie di apprezzamenti e messaggi rivolti proprio alla giovane donna, diventando così una delle protagoniste indiscusse della scena ancora una volta.