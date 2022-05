Lewandowski e Damiano dei Maneskin: cosa fanno i due insieme?

Damiano frontman dei Maneskin avvistato in compagnia del calciatore del Bayern Monaco Robert Lewandowski… poche immagini e fan insieme ai tifosi sono già in delirio.

In questi ultimi anni abbiamo avuto modo di vedere crescere notevolmente la carriera dei Maneskin, tanto da diventare il nuovo singolo della musica rock in tutto il mondo rivoluzionando anche la storia musicale italiana. Un brano della band è stato selezionato come colonna sonora dell’attesissimo film dedicato ad Elvis Presley, motivo per cui in questi giorni sono stati tra i protagonisti indiscussi del Festival del cinema di Cannes conquistando il red carpet in men che non si dica.

Eppure, nonostante la fama ormai alle stelle tutti diventiamo un po’ eterni bambini quando davanti a noi troviamo il nostro mito calcistico come è successo nel caso del frontman Damiano chiama avuto modo di incontrare Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski e Damiano dei Maneskin… costa sta succedendo?

Nel corso degli ultimi giorni l’attenzione dei media mondiale si è concentrata sul Festival del cinema di Cannes al quale hanno preso parte molti personaggi famosi in tutto il mondo, sia per quanto riguarda il cinema che anche influencer di tutto rispetto come è successo nel caso di Georgina Rodriguez che ha sfilato sul red carpet più importante del momento.

A sfilare sono stati anche i musicisti dei Maneskin protagonisti in prima persona dato che una delle loro canzoni e stata selezionata per il film dedicato ad Elvis Presley, in concorso alla kermesse cinematografica. Il soggiorno a Cannes, però, è stata anche un’occasione molto speciale per il cantante Damiano che ha avuto modo di incontrare uno dei suoi miti calcistici, ovvero Robert Lewandowski. L’emozione per l’artista è stata così forte da non resistere ad una tentazione molto particolare.

La rockstar c’è del passo alle emozioni

A conquistare il cuore dei fan è stato un video condiviso da vari portali di cronaca rosa e cronaca sportiva, i quali ritraggono Damiano dei Maneskin durante un evento organizzato a Cannes visibilmente emozionato dopo aver incontrato Lewandowski.

In particolar modo, l’artista ha raggiunto il calciatore chiedendo un selfie come un tifoso qualunque, Robert Lewandowski sorpreso non ha negato a Damiano dei Maneskin la foto posando sorridente come solo lui sa fare.