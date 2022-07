Napoli – Scelto il nuovo capitano dopo Lorenzo Insigne: il nome che spiazza i tifosi

Luciano Spalletti ha rivelato il nome del prossimo capitano azzurro, spiazzando completamente le previsioni dei tifosi azzurri in merito.

Il Napoli di Luciano Spalletti è arrivato a Dimaro dove la squadra sarà in ritiro per preparare al meglio l’inizio della prossima stagione.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione alla stagione a venire, il tecnico toscano ha toccato molti temi interessanti, riguardanti sia i nuovi acquisti sia il mercato in entrata ed in uscita dei partenopei.

Subito qualche parola riguardante i due neo acquisti della squadra azzurra, il terzino sinistro ex Getafe Mathias Oliveira ed l’ala sinistra georgiana Khvicha Kvaratskhelia: “Sono arrivati entrambi carichissimi, vogliono far vedere subito le loro qualità. Mathias ha avuto un infortunio – al ginocchio rimediato in nazionale (ndr) – e dunque l’abbiamo un po’ frenato, Kvara nei test ha mostrato di avere bisogno di un po’ d’allenamento dal punto di vista fisico ma sappiamo le sue qualità e siamo tranquilli. Sono giovani che hanno le qualità per essere qui”.

Fiducia anche nel prossimo portiere azzurro, dato che dopo la partenza di Ospina la porta sarà affidata a Meret: “Non c’è delusione per l’addio di Ospina, i calciatori in scadenza decidono da soli il loro futuro, lo ringrazio per il lavoro fatto. Meret è un portiere giovane ed affidabilissimo, già da tempo nel giro della Nazionale”.

Parole d’amore anche nei confronti del centravanti di riferimento del Napoli, il nigeriano Victor Osimhen: “Ha immense qualità, grande corsa profonda, strappo importante ma deve migliorare ancora nei tempi. Abbiamo sfruttato poco la sua potenzialità sui colpi di testa ma quest’anno lo faremo di più. Sulla fascia sinistra abbiamo rinnovato ed arriveranno moltissimi cross da Oliveira, Kvara e Zerbin. Anche dall’altro lato Politano e Lozano ne mettono tanti quindi Osimhen può stare tranquillo”.

La fascia di capitano sarà indossata proprio da lui

Spalletti fa anche chiarezza su alcuni presunti mal di pancia nella rosa azzurra, quello di Mertens che è andato in scadenza di contratto ma è ancora svincolato, di Fabian Ruiz che sembra voler lasciare la piazza e Koulibaly, il cui agente ha avuto contatti con la Juventus.

“So che andiamo a parlare di Fabian, Koulibaly e Mertens che sono i più chiacchierati. Se saranno sereni e motivati potremmo andare a disputare partite molto importanti come l’anno scorso. La società sta facendo proposte contrattuali importanti e vogliamo che rimangano giocatori nostri. Per Koulibaly abbiamo pronta una fascia di capitano extra-large, quella di insigne non gli va bene”.