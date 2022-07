Chiara Nasti, al mare con un balconcino IMPRESSIONANTE | Followers impazziti

Chiara Nasti al mare ha mostrato tra le storie di Instagram un balconcino da sentirsi male. Ecco la foto.

Chiara Nasti è un’influencer che negli ultimi mesi ha fatto parlare molto di se per via di alcune questioni legate alla nascita di suo figlio e alle dichiarazioni sul suo ex fidanzato Nicolò Zaniolo.

Chiara Nasti e il balconcino mostrato su Instagram

La donna è attualmente felicemente legata sentimentalmente al calciatore della Lazio, Mattia Zaccagni. La coppia aspetta un bambino che nascerà nei prossimi mesi ed in occasione del gender reveal i giovani innamorati hanno affittato lo Stadio Olimpico di Roma.

La scelta della location è stata criticata da molti utenti del web, che hanno puntato il dito contro la Nasti e Zaccagni per la sfarzosità dell’evento ma l’influencer ha risposto loro per le rime.

Chiara ha dichiarato che non c’è nulla di male ad affittare lo Stadio Olimpico per delle occasioni private e di non essere stata né la prima né l’ultima ad averlo fatto non comprendendo il perché delle critiche rivolte.

La Nasti però è stata al centro di una polemica nata a seguito di alcune frasi rispetto il suo ex fidanzato Nicolò Zaniolo. In occasione dei festeggiamenti della vittoria dell’AS Roma alla Conference League alcuni tifosi hanno intonato un coro che riguarda la donna.

“Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo” dice il testo di questo coro, e nella foga dei festeggiamenti, anche lo stesso calciatore ha intonato il motivetto mostrandosi divertito.

Subito dopo è arrivata la risposta di Chiara Nasti che ha dichiarato di non sapere come Zaniolo possa aver messo al mondo un figlio dato che tra le gambe sembra non avere altro che un gamberetto.

La frase ha scatenato molte polemiche sul web, ma il calciatore non ha risposto alla provocazione ed ha invitato i suoi tifosi a calmarsi per far in modo che si quietino le acque e non si metta altra carne al fuoco.

I fan impazziti per la storia di Instagram

Chiara, nonostante questo, si gode la sua gravidanza mostrando ai suoi fan il pancione che cresce sempre più facendo notare che la prossima maternità l’ha resa molto più bella e allettante nei confronti dei suoi fan.

In un ultima storia di Instagram, l’influencer si è mostrata assieme ad una sua amica, tra le onde del mare mettendo in risalto il primo piano il suo seno che sembra voler esplodere da dentro il bikini.

Sicuramente il volume del suo petto è aumentato con la gravidanza, ma la storia ha fatto impazzire tutti i suoi followers che ancora una volta hanno apprezzato i contenuti del suo profilo social.