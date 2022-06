Neymar shock lascia tutto: l’annuncio sconvolge il mondo del calcio

L’annuncio dell’attaccante brasiliano del Paris Saint-Gemain ha del clamoroso. Il mondo del calcio è rimasto sconvolto.

L’attaccante del Paris Saint-Germain e della nazionale brasiliana si è lasciato andare a delle parole molto pesanti.

La stagione appena conclusa non è stata particolarmente positiva per O’ Ney, che con il suo PSG ha sì conquistato la Ligue 1, ma non è riuscito a portare a casa la tanto agognata Champions League che nel lontano 2014 aveva vinto con il Barcellona, perdendo addirittura agli ottavi di finale nella sfida con il Real Madrid.

Le dichiarazioni scioccanti di cui però si è parlato in questi giorni riguardano non il club in cui milita l’ex blaugrana, ma proprio la nazionale brasiliana, con cui Neymar parteciperà ai mondiali il prossimo anno.

La confessione del compagno di nazionale

La clamorosa rivelazione arriva direttamente da un suo compagno di nazionale, il madridista Rodrygo Goes, fresco campione d’Europa con il Real Madrid di Carletto Ancelotti.

Secondo le parole riportate dal classe 2001, il mondiale in Qatar potrebbe essere l’ultima competizione giocata da Neymar con la maglia della Selecao: “O’ Ney mi ha detto:<<Lascio la nazionale, il numero 10 è tuo>>. Non sapevo cosa dirgli, ero imbarazzato, ridevo e balbettavo dall’emozione. Gli ho risposto che avrebbe dovuto continuare, che non era mia intenzione ereditare la 10 in questo momento e lui è scoppiato a ridere”. Parole che rivelano un certo malessere nel campione del PSG ed ex Barcellona.

Malessere che non viene mostrato per la prima volta. Già in passato aveva infatti confessato in streaming su Twitch al suo connazionale Ronaldo che era intristito dal fatto che la nazionale non sia più sentita come era un tempo. “Quando ero un bimbo la partita del Brasile era un vero e proprio evento, dovevi riunirti con tutta la famiglia, metterti la maglia, sventolare le bandiere […] Oggi non ha più quell’importanza ma non so spiegarmi il motivo, non capisco come siamo arrivati a questo disamore”.

Neymar è al momento al quarto posto della classifica di tutti i tempi per presenze con la maglia verdeamarela (a quota 119 dietro a Daniel Alves e Roberto Carlos a quota 125 e Cafu a quota 142) e secondo per gol segnati con la Selecao, dietro solo ad un certo Pelé che di gol ne ha segnati appena tre in più (77 contro 74). Durante Qatar2022 Neymar cercherà di superare O’Rey in questa speciale classifica, e potrebbe essere la sua ultima chance per farlo, a meno di un clamoroso ripensamento.