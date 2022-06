Erjona Sulejmani: la storia in topless incanta i suoi followers | Scatto bollente

Erjona Sulejmani si è mostrata tra le storie di Instagram senza reggiseno mandando in tilt tutti i suoi seguaci. Ecco la foto.

Erjona Sulejmani è una modella albanese molto apprezzata nel mondo calcistico in particolar modo dai tifosi per sua della sua bellezza che non è mai stata dimenticata nonostante con il mondo del pallone non ha più niente a che fare.

Erjona Sulejmani e la foto in topless

La donna, infatti è stata legata dal 2015 al 2017 con il calciatore albanese Blerim Dzemaili da cui ha avuto un figlio di nome Luan. Pare che le cose tra i due sono cominciate a non andare nel verso giusto quando si sono dovuti trasferire da Napoli ad Istanbul.

Stando alle parole di Erjona, per via del lavoro del suo ex marito, lei era spesso sola e il rapporto ha cominciato ad inclinarsi durante il periodo della città turca dove nonostante fosse incinta si ritrovava spesso senza suo marito lontano per motivi di lavoro.

Quindi, il motivo della loro separazione, sembra essere stato per la distanza e non per altri motivi riguardo tradimenti o altre questioni che spesso vengono imputate dai giornali di gossip.

Nata a Scutari, nel 1989, la Sulejmani adesso è un’imprenditrice immobiliare e si dichiara una donna molto forte dopo quello che ha passato nella sua infanzia che l’ha forgiata molto nel carattere.

Come rivelato qualche anno fa nella trasmissione Rivelo, condotta da Lorella Boccia, Erjona è arrivata in Italia per via della guerra del Kosovo con la sua famiglia e i momenti vissuti in quel periodo ancora oggi le danno ansia, ma è grata alla vita per averle dato modo di farle uscire fuori una grinta che non sapeva di avere.

Eletta Miss Europeo 2016 come migliore wags, la donna non ha mai negato di voler intraprendere un percorso nel mondo dello spettacolo e infatti ha partecipato come tentatrice al programma Temptation Island.

La storia di Instagram

Dopo la storia con il calciatore albanese, Erjona ha avuto un breve flirt con Alessandro Basciano, ex protagonista di Uomini e donne visto nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Adesso la donna si vive l’estate e pubblica costantemente foto delle sue vacanze come è accaduto su Instagram dove tra le sue storie ha pubblicato un’immagine che ha fatto scaldare gli animi dei suoi followers.

La donna si è mostrata in topless coprendo le sue forme con le braccia, mentre si gode il sole su una barca con un paio d’occhiali da sole che la rendono ancora più sexy.