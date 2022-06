Wanda Nara bollente sui social: il video da bollino rosso spizza i fan

Momento super hot per Wanda Nara che continua le vacanze al fianco di Mauri tardi in giro per il mondo… a tenere banco del web troviamo un video che è l’influencer ha condiviso con i suoi fan giudicato ad altissima tensione.

L’estate 2022 è particolarmente bollente per Wanda Nara che in queste ore si trova protagonista dell’attenzione dei media attraverso la pubblicazione di alcuni video e foto condivise appunto nella sua pagina Instagram, così come è successo nel corso delle ultime ore mandando letteralmente in tilt i propri fan.

La moglie di Mauro Icardi si accinge a diventare così la regina indiscussa dell’estate in corso, mostrandosi bellissima e piena di fascino… quasi da bollino rosso.

Vacanza bollente per Wanda Nara

Ebbene sì, continuano con gran successo le vacanze bollenti per Wanda Nara che in queste ore torna ad essere protagonista dell’attenzione dei media attraverso la pubblicazione di alcuni post condivisi con il popolo del web e che raccontano il continuo dei giorni di relax che lei e Mauro Icardi si sono concessi in queste settimane.

La famosa coppia adesso si troverebbe in un bellissimo resort nel cuore delle Maldive, e Wanda Nara non ha potuto resistere all’istinto irrefrenabile di lasciarsi andare ad un video seducente e che ha subito catturato l’attenzione dei media oltre che quella dei propri fan.

Lato B da urlo per Lady Icardi

Sono giorni ricchi di grande emozione e soprattutto di relax per Wanda Nara che continua così le sue vacanze in giro per il mondo, in location bellissime come lei stessa ha avuto modo di mostrare attraverso la pubblicazione di varie immagini sui social network.

A tenere banco nel mondo del web, non a caso, troviamo la pubblicazione di un video super hot che Wanda Nara ha condiviso nella sua pagina social ufficiale mettendo in risalto il suo perfetto lato B con indosso un bikini da urlo… un video che nel che non si dica ha catturato l’attenzione anche dei media grazie al fascino e la sensualità che di volta in volta Wanda Nara riesce a sfoggiare, lasciando davvero senza parole i propri fan e gli utenti dei social.