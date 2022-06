Milan, spunta il nome a sorpresa in Serie A per limare lo scacchiere di mister Pioli in vista della prossima stagione. Porta esperienza e affidabilità.

Dopo aver vinto meritatamente lo scudetto, i rossoneri si stanno in questo momento godendo le meritate e ricche vacanze tra isole mediterranee, Arabia Saudita o America. Come ben ricorderete, le settimane immediatamente successive alla vittoria del tricolore, furono contraddistinte dal susseguirsi di tanti rumors e suggestioni legate a questioni di delicata importanza.

A partire dall’intervento al ginocchio di Ibrahimovic che ha costretto il campionissimo svedese e la stessa società a dover fare attente e ponderate valutazioni circa il suo rinnovo di contratto.

Il tutto senza dimenticare di quelle vicissitudini societarie che sembravano poter lenire il grande entusiasmo per lo scudetto e impensierire una piazza che da tempo anelava ad una vittoria così importante.

Entrambe le situazioni sono poi rientrate ma a Via Aldo Rossi sanno bene di avere tante questioni alle quali ovviare al fine di attuare un labor limae che permetta a mister Pioli di rispondere alle mosse che nella non lontana Pinetina Marotta e colleghi stanno tramando.

Anche lee future mosse di Napoli o Juventus potrebbero sicuramente impattare non poco sugli equilibri e comportare importanti cambiamenti rispetto ai gap emersi nel corso dell’ultima stagione. Questo lascia intendere come ci sia bisogno di cambiamenti e rinforzi.

Milan, torna il grande ex a rinforzare la difesa

Restando in casa Milan, in particolar modo, vedremo nelle prossime settimane quale scelta sarà presa con Rafael Leao, leader tecnico di questa squadra e corteggiato dall’élite del calcio europeo.

I tifosi sanno bene dell’importanza rivestita dal portoghese e si augurano che l’intelligenza e la visionarietà di Maldini e Massara possano permettere di prendere la giusta decisione. C’è poi un aspetto che rischiava di passare in secondo piano in una fase così delicata e in cui l’attenzione mediatica è catturata dai tanti aspetti di cui fin qui detto.

Ci riferiamo alla ricerca di giusti elementi che corroborino le retrovie rossonere, soprattutto alla luce delle reiterate difficoltà del club vissute su questo fronte nell’ultimo periodo. La bravura del tecnico ex Inter, Lazio e Fiorentina ha risieduto anche nella sua capacità di ben ovviare ai tanti imprevisti abbattutisi su questo fronte.

A partire dall’infortunio di Kjaer, passando per le difficoltà vissute dall’inamovibile Romagnoli divenuto un profilo da relegare in panchina e adesso conteso tra Lazio e Fulham. Come ampiamente dimostrato in passato, non manca al dirigente e storico numero 3 rossonero la capacità di intervenire sul mercato, a maggior ragione in quella regione di cui è stato condottiero e guida per un’intera carriera.

I nomi sondati sono diversi e, tra i vari, si segnala a detta di Sky Sport anche quello di Francesco Acerbi.

Dopo l’uscita dal Sassuolo, il 33 è stato importante punto di riferimento per Inzaghi ma si è poi perduto sotto l’egida di Sarri ed è da tempo sul mercato. Può essere un’idea tutt’altro che folle o miope, considerata l’affidabilità e la saggezza di chi, come lui, abbia già indossato questi gloriosi colori.