Stefano Tacconi come sta? Il nuovo messaggio di speranza condiviso dal figlio Andrea

Continua a tutto spiano il percorso di ripresa dell’ex portiere Stefano Tacconi, di fronte al nuovo messaggio di speranza: ci ha pensato il figlio Andrea attraverso il messaggio diffuso sui social network.

Sono stati mesi davvero difficili quelli vissuti da Tacconi che ha davvero rischiato la vita a seguito di un aneurisma che l’ha costretta ad un lungo intervento ed ha una ripresa molto complicata, la quale ha richiesto diverse settimane di ricovero presso la struttura ospedaliera specializzata.

A seguire con il fiato sospeso gli aggiornamenti forniti dal figlio dell’ex portiere sono stati tifosi, i quali hanno hai un dato di profondo affetto la famiglia tacconi cercando di manifestare loro vicinanza e sostegno.

Stefano Tacconi dopo l’aneurisma

Diverse settimane fa a intervenire sulla questione rivelare cosa fosse successo davvero l’ex portiere Stefano Tacconi era stato il medico che si era occupato della delicato intervento a seguito aneurisma, Andrea Barbanera, direttore della struttura di Neurochirurgia.

In un bollettino medico diffuso alla stampa Barbanera aveva dichiarato:

“Abbiamo eseguito questa mattina un intervento per svincolare Stefano dal drenaggio esterno ventricolare cerebrale posizionato in precedenza per l’emorragia, permettendogli così di avviarsi al percorso di riabilitazione. Non si è quindi trattato di un’operazione dovuta a una complicanza del suo stato di salute, ma una conclusione già prevista del suo percorso di cura. Ora dovrà affrontare alcuni giorni di decorso post-operatorio e poi, se non ci saranno complicazioni, potrà iniziare la riabilitazione”.

L’ex portiere torna a casa!

Nel corso degli ultimi giorni a fornire nuovo ed importante aggiornamento di relazione alle condizioni di salute di Stefano Tacconi è stato il figlio Andrea, il tutto attraverso un nuovo posto condiviso sui social network.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANDREA TACCONI (@andre_tacconi)

Il giovane ragazzo, dunque, ma ha voluto condividere con i tifosi del padre bigliettino scritto da Tacconi e che annuncia così le prossime dimissioni, pronto finalmente lascio nell’ospedale tornare a casa e seguire così tutte le cure del caso e completare la lunga fase di riabilitazione.