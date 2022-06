Erjona Sulejmani, la minigonna è cortissima | Ha steso tutti i giocatori di golf presenti

Erjona Sulejmani ha fatto impazzire tutti quanti presentandosi in campo da golf con una gonna striminzita. Ecco la foto pubblicata sui social.

Molti calciatori amano circondarsi da bellissime donne che grazie alla relazione con loro diventano famose a tal punto da diventare molto desiderate da parte dei tifosi più accaniti.

Anche se a volte, la loro storia d’amore finisce, queste donne, chiamate Wags, continuano a far girare la testa ai loro fan che continuano a seguirle e ad apprezzarle con lo stesso entusiasmo di quando sono state legate ai loro beniamini.

Erjona Sulejmani e la gonna corta sul campo da golf

Tra queste c’è Erjona Sulejmani, che è stata sposata per due anni, dal 2015 al 2017 con Blerim Dzemaili, ex calciatore del Napoli adesso al Zurigo, centrocampista svizzero di origini albanesi. Dalla loro unione è nato un figlio chiamato Luan.

Erjona, classe 1989, è nata a Scutari in Albania ed è venuta in Italia dopo essere fuggita alla guerra del Kosovo. Come lei stessa ha dichiarato in un intervista rilasciata qualche anno fa a Rivelo, programma condotto dalla ballerina Lorella Boccia, le esperienze di quei momenti e della sua infanzia non felice le hanno tirato fuori una forza che non pensava di avere.

La Sulejmani, ha dichiarato di essersi trovata più volte in difficoltà, ma di aver fatto valere le sue forze e grazie alla sua determinazione e a quello che ha passato è diventata ora una donna orgogliosa che oggi può vantare di lavorare come imprenditrice immobiliare anche se i traumi subiti dalla guerra a volte le tornano in mente creandole un po’ di ansia.

Nel suo passato vanta una vittoria come Miss Albania e nel 2016 è stata eletta dai tifosi come la miglior Wags degli Europei. La donna ha sempre espresso il suo desiderio di entrare a far parte del mondo dello spettacolo e ha avuto la possibilità di partecipare al programma di Canale 5, Temptation Island nel ruolo di tentatrice.

La storia di Instagram

Dopo la storia con Dzemaili ha avuto una breve relazione con Alessandro Basciano ex protagonista di Uomini e Donne e della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ma la loro storia non è andata a buon fine.

Erjona è anche molto sportiva e tra gli sport praticati c’è anche il golf, passione condivisa con la giornalista sportiva Eleonora Incardona.

Nelle sue ultime storie di Instagram, la Sulejmani si è mostrata con una divisa adatta per giocare a golf mostrando una gonna molto corta che ha fatto girare la testa a tutti i suoi followers.