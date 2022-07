Parole sconvolgenti attaccano le scelte della Roma: “Mercato indecifrabile”

I giallorossi sono tra le squadre più attive sul mercato. Nonostante ciò arrivano critiche su quanto fatto fino ad ora.

La Roma di José Mourinho sta agendo molto sul mercato, cercando di puntellare la rosa a disposizione del tecnico portoghese.

Dopo aver perso Henrikh Mkhitaryan, che non ha rinnovato il suo contratto con i giallorossi per accasarsi all’Inter, la Roma non è rimasta a guardare mettendo a segno un importante colpo di mercato andando ad ufficializzare l’arrivo del centrocampista serbo Nemanja Matic.

Matic e Mou sono stati insieme ai tempi del Chelsea e del Manchester United, non a caso il tecnico portoghese è quello con cui Matic ha collezionato più presenze in carriera e sarà sicuramente un titolare della rosa dello Special One davanti alla difesa di un eventuale 4-2-3-1 o in un 3-4-1-2.

Il serbo non è l’unico acquisto dei giallorossi, che sono riusciti a strappare al Lille il terzino destro turco classe ’97 Celik, che andrà a giocarsi la titolarità con Karsdorp. Oltre a Celik, già sbarcato a Roma per le visite mediche, è stato ufficializzato anche l’arrivo di Svilar, che sarà il secondo portiere, crescendo all’ombra di uno esperto come Rui Patricio.

Oltre a queste trattative già concluse i capitolini sono in trattativa con il Sassuolo per riportare in giallorosso Davide Frattesi, autore di un’ottima stagione lo scorso anno in neroverde, e sono anche alla finestra per la situazione Sergio Oliveira, non riscattato dal Porto ma che non si unirà al ritiro dei Dragoes.

Un mercato indecifrabile

Chi non è d’accordo con le scelte fatte dal club giallorosso sul mercato è il noto giornalista sportivo Sandro Sabatini che ha parlato ai microfoni di Radio Radio esprimendo il suo parere su quanto fino ad ora fatto.

“Quello della Roma è un mercato ancora poco decifrabile. Ha perso un titolare come Mkhitaryan e ha preso un probabile titolare come Matic. Frattesi è un buon giocatore ma non è il sostituto di Mkhitaryan. Io sinceramente tornerei su Dybala perché l’argentino abbasserà le pretese e Totti può intervenire e convincerlo”.

Secondo il giornalista è molto importante che Mourinho abbia la squadra al completo il primo agosto, dato che per lui è importante partire nel migliore dei modi, nonostante quest’anno ci sarà tutto il tempo per rimediare ad eventuali problemi.

Vedremo se in questo mese di luglio la Roma riuscirà a chiudere tutte le trattative e avere tutti gli effettivi della rosa già prima dell’inizio del campionato 2022/23.