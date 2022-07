Intrigo Napoli – Ronaldo, indiscrezioni rivelano la reazione inaspettata del calciatore

Cristiano Ronaldo ha annunciato l’addio al Manchester United in questa sessione di calciomercato. Tra le pretendenti anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis: ecco la reazione dell’asso portoghese alle avances dei partenopei.

La voglia di giocare in Champions League spingerà Cristiano Ronaldo a lasciare i Red Devils per intraprendere l’ennesima avventura della sua gloriosa carriera.

Ora è ufficiale: Cristiano Ronaldo ha chiesto ufficialmente la cessione al Manchester United e, all’età di 37 anni, è pronto a iniziare una nuova avventura. Nonostante il nuovo progetto dei Red Devils con Ten Hag (ex allenatore dell’Ajax) in panchina, la voglia di giocare la Champions League ha prevalso su tutto.

Il fenomeno portoghese non si è presentato nemmeno al primo giorno di allenamento del ritiro estivo, giustificando ciò “per motivi familiari”. La verità è che il club è al corrente della decisione di CR7 di lasciare anche se ovviamente non è disposto a farlo andare via alla leggera. Nonostante la stagione negativa di tutta la squadra infatti Cristiano Ronaldo ha dato come sempre il suo contributo in termini di gol. In Premier League sono stati 18 in 30 partite, mentre in Champions League ha letteralmente trascinato lo United soprattutto nella fase a gironi con 6 gol in 7 incontri.

Numeri che ancora fanno la differenza e che potrebbero convincere un top team a puntare su di lui in vista della prossima annata. Adesso starà al suo agente Jorge Mendes trovare il modo di liberarlo dai Red Devils e cercare la squadra giusta in grado di fargli vincere gli ultimi trofei della sua leggendaria carriera.

Il Napoli ci sta provando: un problema potrebbe però ostacolare la trattativa

Dopo l’esperienza alla Juventus conclusa al termine della stagione 2020/21, non è da scartare l’ipotesi di un ritorno in Serie A. Cristiano Ronaldo piace tanto soprattutto a Roma e Napoli, ma solo i partenopei potrebbero garantirgli la Champions League. Un acquisto come quello del portoghese infiammerebbe la piazza e di questo De Laurentiis e Spalletti ne sono pienamente consapevoli. Certo è che tutto dipenderà dalla piega che prenderà il calciomercato degli azzurri.

È chiaro che soprattutto se il Napoli dovesse cedere Osimhen, ecco che la suggestione Ronaldo diventerebbe più concreta che mai. Il calciatore ha manifestato tutto il suo rispetto e ammirazione per la storia e le ambizioni del club, e sarebbe lusingato di poter giocare in una piazza che prima di lui ha visto fare faville a un altro fuoriclasse: Diego Armando Maradona. Al momento il nodo principale da sciogliere è però quello relativo all’ingaggio, troppo elevato per il budget stabilito dal presidente De Laurentiis.

Il calciomercato è però appena iniziato e tutto può succedere. Il futuro di CR7 è un enigma per tutti e chissà che alla fine Napoli possa essere la destinazione finale.