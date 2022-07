Mourinho accontentato: giallorossi vicini al colpo incredibile che cambierà tutto

La Roma è sempre più vicina ad un colpo di mercato che renderebbe felice Mourinho. I giallorossi sperano di chiudere in pochi giorni, ma i tifosi già scalpitano!

La dirigenza è al lavoro per regalare un nuovo rinforzo a José Mourinho. I giallorossi si avvicinano al terzo colpo di mercato.

La Roma è reduce da una stagione positiva. Il primo anno della gestione Mourinho si è chiuso con un sesto posto in Serie A che è valso la qualificazione alla prossima Europa League e con la vittoria della prima edizione assoluta della Conference League.

Il lavoro del portoghese sta dando i primi frutti e l’obiettivo è alzare ulteriormente l’asticella per puntare verso traguardi più prestigiosi: la società si fida totalmente dello Special One e per questo motivo sarà sempre più centrale all’interno del progetto.

Di conseguenza, il calciomercato sarà condotto in base alle sue indicazioni, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata che per quelle in uscita. A tal proposito, la Roma è sempre più vicina al terzo colpo della sessione estiva: c’è grande ottimismo per la riuscita della trattativa.

Ormai manca poco: la Roma lavora al terzo colpo di mercato

La Roma vuole costruire una squadra più competitiva di quella attuale. Ci saranno delle cessioni e non è da escludere che anche un big (Zaniolo primo indiziato) possa dire addio, ma ci saranno comunque rinforzi all’altezza.

Ad oggi, i giallorossi hanno già ingaggiato due giocatori a parametro zero: Matic dal Manchester United (su precisa indicazione di Mourinho) e Svilar dal Benfica.

In dirittura d’arrivo anche Celik: il terzino del Lille è ormai ad un passo dall’arrivo in giallorosso e sostituirà Maitland-Niles, tornato all’Arsenal dopo il prestito. Il turco sarà la prima alternativa a Karsdorp e fornirà a Mou un rincalzo di alta qualità.

La società, intanto, è al lavoro anche per un altro innesto. Dopo l’addio di Mkhitaryan, si è infatti creata la necessità di aggiungere alla rosa una mezzala di inserimento e dotato di buona qualità. Il primo nome sulla lista di Tiago Pinto è sempre stato Davide Frattesi.

Il centrocampista ha vissuto due ottime stagioni consecutive, una con la maglia del Monza in Serie B e l’ultima con il Sassuolo. Al primo anno in Serie A ha attirato subito le attenzioni dei top club grazie a prestazioni brillanti: Inter e Juve parevano interessate, ma la Roma si è inserita con forza e vuole chiudere in fretta.

Il DS giallorosso Tiago Pinto ha parlato con i neroverdi durante degli incontri andati in scena a Milano: l’accordo non è ancora stato raggiunto, ma si respira un grande ottimismo. Il Sassuolo valuta il giocatore €35 milioni, ma la Roma ha un asso nella manica: Frattesi è cresciuto nel vivaio romanista e, quando è stato ceduto proprio agli emiliani, la società ha inserito una percentuale sulla rivendita. Di conseguenza, questa percentuale si trasformerebbe in uno sconto nel caso in cui il centrocampista tornasse al suo ex club.

Le due società si parleranno nuovamente in questi giorni con l’intenzione di raggiungere un’intesa. La Roma, secondo alcune indiscrezioni, spera di limare la distanza (che attualmente sarebbe di €5 milioni) proponendo di inserire una percentuale sulla futura rivendita in favore del Sassuolo. Mourinho, intanto, spera di avere il giocatore a disposizione il prima possibile.