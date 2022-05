China Suarez ci ricasca, la modella mette in crisi un’altra coppia dopo Mauro Icardi e Wanda Nara

By

L’inverno del 2022 è stato animato dal gossip che ha visto come indiscussa protagonista China Suarez che nel mese di novembre dello scorso anno ha innescato la crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi… ma il tutto non finisce qui.

È stato l’inverno parecchio travagliato quello vissuto da China Suarez ritenuta la maggiore responsabile della crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi, quando la modella argentina ha scoperto il flirt appena iniziato con il marito è uno scambio di messaggi che hanno spinto i due a prendersi un periodo di pausa quasi sull’orlo del divorzio.

Poco dopo che l’influenza il calciatore del Paris Saint Germain sono riusciti a ritrovare una lieve serenità, ecco che la modella responsabile della crisi intercorse nel loro matrimonio sarebbe tornata nuovamente a cercare Icardi… anche se il gossip è finito in men che non si dica.

China Suarez dopo Icardi punta un altro giocatore

Ricordiamo che poco dopo il lancio del gossip relativo alla crisi Wanda Nara e Mauro Icardi si è fatto riferimento ad un possibile flirt tra Rodrigo De Paul e la modella argentina China Suarez. Il calciatore, ai tempi felicemente sposato, ha subito smentito qualsiasi tipo di costi per legame con la modella in questione, anche se non molti mesi fa si è parlato dell’avvio di una storia d’amore con la star Disney Tini Stoessel, volto noto di Violetta.

Nel corso delle ultime ore il portale del Corriere dello Sport avrebbe fatto riferimento ad un presunto riavvicinamento tra Rodrigo De Paul e China Suarez, la quale sarebbe riuscita a mettere in crisi anche la nuova relazione del calciatore in questione.

Rodrigo de Paul cede al fascino della modella?

Il gossip facciamo riferimento ha subito fatto il giro del web considerando anche il fatto che Rodrigo De Paul ha sempre manifestato un determinato interesse nel voler mantenere segreta la propria vita privata e soprattutto lontana dai riflettori nei media.

Il presunto flirt tra il calciatore e China Suarez getta di nuovo ombre sul passato dell’atleta che avrebbe lasciato la moglie poco dopo aver incontrato sul suo cammino Tini Stoessel. A ogni modo si tratta di un rumors lanciato dalla cronaca rosa e che almeno per il momento non trovo una reale conferma, dato che l’incontro tra Rodrigo De Paule e China Suarez potrebbe essere avvenuto prima che questo e contrasse la star di casa Disney e decidesse di seguire il cuore e l’amore che prova per la superstar nel massimo della riservatezza e lontano dai media.