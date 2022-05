Ambra Angiolini dimentica Allegri: ecco la bella notizia

I riflettori del web in queste ore tornano a concentrarsi sul passato sentimentale di Massimiliano Allegri al fianco dell’attrice Ambra Angiolini, l’artista ha voltato pagina e cominciato una nuova vita gettandosi alle spalle il passato.

Sono stati mesi molto difficili quelli vissuti da Ambra Angiolini costantemente sotto l’occhio attento dei media di cronaca rosa a seguito della crisi che ha investito il suo rapporto con Massimiliano Allegri. I due hanno deciso di lasciarsi diversi mesi fa a seguito di un tradimento che l’allenatore della Juventus avrebbe messo in atto nei confronti dell’ex compagna.

Da quel momento in poi sia l’attrice che l’allenatore della Juventus hanno intrapreso percorsi di vita completamente diversi, e oggi a far discutere il gossip italiano troviamo proprio la nuova vita di Ambra Angiolini.

La nuova vita di Ambra Angiolini

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione del web in queste ore troviamo la pubblicazione di alcune notizie che vedono come indiscussa protagonista Ambra Angiolini.

L’artista si è ormai gettata alle spalle la fine della relazione con Massimiliano Allegri, concentrando tutte le sue attenzioni sulla propria carriera così come dimostrato dal grande successo riscosso dall’artista in queste ultime settimane impegnate in campo radiofonico e non solo, dato che anche nel 2022 Ambra Angiolini è stata la conduttrice volto noto del concertone dell’1 maggio. Ben presto l’artista sarà pronta ad essere travolta da una nuova bellissima avventura.

La felice notizia per l’ex fidanzata di Massimiliano Allegri

Recentemente, Ambra Angiolini ha fatto sapere di essere ancora single evitando di rilasciare dichiarazioni riguardanti un nuovo presunto flirt nella sua vita, ah occupare gran parte del suo tempo libero oltre i figli e troviamo il lavoro che le ha permesso di mettersi in gioco in nuove di importanti progetti alcuni dei quali hanno fatto sì che potesse ritornare a pieno ritmo nel mondo della musica.

Ambra Angiolini, infatti, attraverso la sua pagina Instagram è super carica di gioia ha fatto sapere ai propri fan di essere uno dei quattro giudici del programma X-Factor al fianco di Fedez, pronta quindi ah viaggiare lungo il largo per l’Italia alla ricerca del talento perfetto da inserire nella propria squadra.