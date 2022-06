Il Monza è scatenato, ecco l’incredibile colpo per la Serie A: tifosi in estasi

By

Il Monza di Silvio Berlusconi è scatenato sul mercato, è in dirittura d’arrivo un clamoroso colpo per la Serie A: i tifosi sono in estasi.

I brianzoli piazzono il colpo da novanta per la prossima Serie A, difficilmente però sarà l’ultimo: Galliani e Berlusconi si preparano anche ad altri rinforzi.



Come spesso accade, le squadre neopromosse dalla Serie B stanno muovendo i primi passi cercando di acquistare giocatori con esperienza in Serie A.

Se Cremonese e Lecce, almeno per il momento, sembrano mantenere un profilo basso con pochi nomi molto mirati, il Monza di Silvio Berlusconi spinge sull’accelleratore per costruire una rosa che valga più di una semplice salvezza.

I biancorossi sono stati gli ultimi a raggiungere la Serie A essendoci arrivati solo tramite il mini torneo dei Play Off ma gli obbiettivi della dirigenza restano chiari ed ambiziosi.

Sin dall’arrivo di Berlusconi quando ancora la squadra era in Lega Pro, l’ex storico presidente del Milan non ha mai nascosto l’ambizione di portare i brianzoli nelle zone nobili del calcio italiano e il passaggio in Serie A è stato il primo tassello importante.

Sin dal giorno succcessivo alla dopia sfida con il Pisa che ha portato il Monza alla promozione, tanti sono stati i nomi associati al club lombardo, da giocatori più esperti a giovani in rampa di lancio.

Candreva, Gnonto e Belotti sono solo alcuni dei nomi che i tifosi del Monza sognano di vedere indossare la casacca biancorossa ma nelle ultime ore sono iniziate ad arrivare le prime accellerate ed una in particolare ha mandato in estasi il tifo brianzolo.

L’acquisto inatteso del Monza: il suo arrivo alza le ambizioni

Berlusconi e Galliani non hanno di certo fatto mistero di voler migliorare la propria rosa in ogni reparto.

L’ex duo che ha condotto il Milan a tantissimi successi in Italia ed in Europa ha intavolato trattative con tantissime squadre tra cui il Cagliari retrocesso nella scorsa stagione.

Nelle file rossoblu sono diversi i nomi dati in uscita e uno dei più appetibili è ormai prossimo al passaggio in Lombardia: Alessio Cragno è infatti vicinissimo al Monza.

L’oramai prossimo ex portiere del Cagliari si trasferirà al Monza con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza andando così a portare un enorme upgrade alla rosa di Giovanni Stroppa.

Dopo Cragno dovrebbe arrivare poi l’ufficialità di Ranocchia, il difensore ex Inter ha scelto il Monza dopo la scadenza di contratto con i nerazzurri e sempre con il club meneghino i biancorossi ha iniziato le trattative per Pinamonti, attaccante richiesto da mezza Serie A.

Per i brianzoli è quindi l’inizio di una sessione di mercato stellare che con tutta probabilità porterà tanti volti nuovi, sia giovani che d’esprienza, per centrare l’obbiettivo salvezza con tranquillità.