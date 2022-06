Prandelli rivela un retroscena inedito su Gasperini: la sua dichiarazione ha spiazzato tutti

Cesare Prandelli rilascia alcune dichiarazioni sul lavoro svolto dall’allenatore dell’Atalanta Giampiero Gasperini.

In casa atalantina l’ultima stagione è stata forse la più complessa degli ultimi sei anni passati sotto la gestione Gasperini.

Da quando è arrivato nella stagione 2016/17 infatti, il tecnico piemontese ha avviato un percorso di crescita incredibile per la squadra bergamasca, portandola a diventare una delle big del calcio italiano e facendole sfiorare il sogno delle semifinali in UEFA Champions League nella stagione 2019/20, arrendendosi solo nei minuti di recupero al più attrezzato Paris Saint-Germain.

Un lavoro incredibile, che ha elevato l’Atalanta nel momento migliore della sua storia calcistica, sfornando un numero incredibile di talenti che sono diventati preda delle grandi squadre europee. Basti pensare a Kessie, che ha appena vinto lo scudetto col Milan e presto si accaserà al Barcellona, o a Gosens, che è stato acquistato dall’Inter di Simone Inzaghi.

Nonostante ciò sono arrivate tante polemiche per l’andamento dell’ultima stagione in casa nerazzurra, una stagione che era cominciata alla grande, con l’Atalanta addirittura in corsa con Napoli, Inter e Milan per lo scudetto, ma che è incredibilmente cambiata nella seconda parte di campionato, facendo scivolare addirittura i nerazzurri all’ottavo posto e fuori da tutte le competizioni europee come non accadeva da diversi anni.

Le polemiche non sono passate indisturbate e Gasperini è stato difeso da un suo collega, che ne ha elogiato il lavoro fatto in questi anni.

Prandelli è sicuro: “Va ringraziato a vita”

L’ex CT azzurro Cesare Prandelli, che ha anche allenato le giovanili dell’Atalanta dal ’90 al ’97, ha speso delle parole di difesa nei confronti del CT nerazzurro: “Se fossi un tifoso Atalantino mi inchinerei al solo passaggio di Gasperini, ha creato una storia inimmaginabile” sono le parole di Prandelli.

“La squadra ha offerto un grande calcio sia in Italia che in Europa grazie soprattutto al proprio tecnico, va ringraziato a vita” sottolinea l’ex allenatore della Fiorentina, che spende anche qualche parola sulla rivoluzione avvenuta ai piani alti del club bergamasco: “La gestione sportiva rimane ai Percassi, c’è continuità col passato. Serve però una comunicazione diretta circa pianificazione e obiettivi. L’Atalanta ha sempre avuto una proprietà in grado di mettere gli uomini giusti al posto giusto”.

Prandelli ricorda anche Mino Favini, ex dirigente del club che ha resto quello atalantino uno dei settori giovanili più floridi d’Europa, sfornando giocatori del calibro di Morfeo, Donati, i gemelli Zenoni, Montolivo, Pazzini e i più recenti Zappacosta, Caldara, Gagliardini e Kessie. “Come dimenticarlo? Nel mio decennio all’Atalanta c’era un continuo confronto per gettare le basi per il futuro” conclude Cesare.