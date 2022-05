Rafael Leao spiazza i tifosi: quel retroscena su Mbappé è incredibile!

Spunta un clamoroso retroscena che lega Rafael Leao all’attaccante francese Mbappé, la rivelazione ha spiazzato i tifosi rossoneri.

Il Milan sogna uno Scudetto che manca da 11 anni e domenica a Reggio Emilia ai rossoneri basta un punto per diventare campione d’Italia.

Il Milan ad una giornata dal termine del campionato è a 1 punto dal tornare campione d’Italia dopo 11 anni. Il match di domenica a Reggio Emilia contro il Sassuolo è l’ultima partita del campionato, ai rossoneri basta un punto per alzare la coppa.

Dopo la sconfitta nel derby in semifinale di Coppa Italia contro l’Inter, la squadra di Pioli ha messo la sesta vincendo le ultime 4 partite e mantenendo la testa della classifica. Il vero trascinatore di questo finale di stagione è sicuramente il classe 99 Rafael Leao, che con i suoi gol determinanti sta regalando ai propri tifosi un sogno che aspettano da 11 anni.

33 partite giocate in campionato condite da 11 gol e 7 assist. 3 gol e 3 assist nelle ultime 5 partite a sottolineare come il numero 17 sulla sinistra sia un vero pericolo per le difese avversarie. Un giocatore che durante la stagione ha avuto un crescendo a livello di prestazioni e che ora fa gola a mezza Europa.

Il momento d’oro di Leao: il giocatore fa gola a mezza Europa, ecco perché potrebbe dire sì

Il portoghese in questa stagione non ha solo conquistato i tifosi rossoneri, con i suoi gol e i suoi dribbling sulla fascia molti club europei hanno messi gli occhi su di lui.

Attualmente servono 50 milioni di euro per aggiudicarselo, il Milan non sembra sia intenzionato a metterlo sul mercato ma di fronte a grosse proposte sarà difficile dire di no in più al Lille spetta il 20% dell’incasso in caso di futura cessione.

Proprio il giocatore in una live su Instagram è intervenuto per rispondere alle domande dei tifosi rossoneri. Al portoghese viene chiesto quali siano i suoi idoli e l’ala ha risposto così: “I miei idoli sono Neymar, Mbappé… e Ibra, se no in allenamento mi ammazza“.

Dopo la vittoria dello Scudetto non sarebbe strano se il calciatore del Milan volesse cambiare aria. Con mezza Europa che lo vorrebbe non sarebbe difficile immaginarsi che il portoghese voglia andare in un club più competitivo e la destinazione potrebbe coincidere con quella di uno dei suoi idoli.

Infatti anche l’attaccante del PSG, Kylian Mbappé, è in attesa di capire dove sarà il suo futuro. L’avventura a Parigi sembrerebbe essere ai titoli di coda con il Real Madrid che sta provando a portarlo in Spagna.