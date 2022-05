Correa spiazza tutti: la nuova fidanzata esce allo scoperto e conquista un record da capogiro

By

Joaquin Tucu Correa è ormai una vera e propria istituzione per la serie A di calcio italiana e recentemente anche la fidanzata dell’atleta ha conquistato l’attenzione dei media, il tutto grazie ad un record conquistato dalla giovane donna in men che non si dica.

Joaquin Correa nel corso degli ultimi mesi ha davvero conquistato il panorama calcistico italiano dopo essere arrivato all’Inter, dato in prestito dalla Lazio, dimostrando di essere inverno in classe ma allo stesso tempo molto legato alla sua sfera privata della quale si conosce veramente ben poco.

Recentemente, però, a balzare l’attenzione dei media troviamo la fidanzata dell’attaccante la quale è la figlia di un volto noto del calcio italiano e che me che non si dica conquistato un record molto importante è che le ha permesso di diventare la protagonista indiscussa dei magazine di cronaca rosa.

Joaquin Correa esce allo scoperto con la fidanzata

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente già Joaquin Tucu Correa nella stagione 2021/2022 della è stato annoverato come una delle punte di diamante della squadra dell’Inter ma allo stesso tempo è stato in grado di catturare l’attenzione dei media grazie alla bellissima fidanzata già nota nel panorama calcistico italiano.

Da qualche tempo a questa parte Correa e sentimentalmente legato a Chiara Casiraghi, nonché figlia dell’ex calciatore Pierluigi stella della Juventus, Lazio, Monza e del Chelsea. La giovane donna, attualmente, e molto impegnato sulla costruzione della propria carriera lavorativa in pista del futuro dedicandosi totalmente agli studi universitari che segue presso l’Università della Cattolica di Milano.

Il record dalla fidanzata di Correa

Nel mirino dell’attenzione del web, dunque, troviamo alcune notizie che mostrano come discussa protagonista Chiara Casiraghi. La giovane donna figlia dell’ex calciatore italiano recentemente è uscita allo scoperto al fianco del fidanzato Joaquin Correa, a bordo campo così come dimostrato dalle varie fotografie condivise sui social network.

In particolar modo, sembrerebbe che la giovanissima Casiraghi sia stata accettata di buon grado anche dalle wags di casa Inter, così come dimostrato anche dalle uscite pubbliche alle quali ha preso parte in qualità di fidanzato ufficiale di Joaquin Correa e balzando nell’immediato alle cronache mondane.