Carolina Stramare con il micro vestitino fa impazzire tutti | Non per i deboli di cuore

Carolina Stramare si è mostrata tra le vie di Roma con un vestitino molto sexy. Ecco il video della sua passeggiata nella capitale.

Carolina Stramare è una modella italiana che pare sia impegnata con Dusan Vlahovic calciatore serbo attualmente attaccante della Juventus.

Più giovane di lei di un anno, la Stramare sembra essere molto vicina al calciatore anche se lo scorso febbraio la donna ha rivelato che tra i due ha voluto chiarire il suo rapporto dopo che in molto le hanno chiesto sui social cosa ci fosse tra di loro.

Carolina Stramare e il vestito sensuale

“Mi dissocio da quello che è stato detto e che state dicendo. Non so di cosa state parlando da molto tempo” – ha dichiarato la ragazza sul suo profilo – “Se mai ci sarà qualcosa non esiterò a farlo. Quando succede qualcosa di bello a meno persone lo racconti meglio è. In questo modo ci sono meno persone che cercano di rovinarti la tua aura fantastica. A me piace viverla così”.

In questo modo, la Stramare non ha né confermato né smentito i rumors sul presunto flirt tra lei e il campione della Juve, ma intanto la donna è stata una delle spettatrici della Coppia Italia disputata a Roma che ha visto la Juve gareggiare contro l’Inter con quest’ultima che ha vinto la competizione.

Nata a Genova nel 1999, Carolina è diventata famosa per aver vinto il concorso di bellezza Miss Italia nel 2019. Dopo la vittoria viene scelta come concorrente della quindicesima edizione dell’Isola dei famosi ma poco prima di cominciare la sua avventura si ritira per via di alcuni problemi famigliari.

In seguito diventa testimonial e conduttrice della piattaforma in streaming Helbiz Life e diventa co-conduttrice di Scherzi a parte nel 2021 nell’edizione condotta da Enrico Papi.

Il video nelle vie di Roma

In occasione della finale di Coppa Italia, l’ex Miss Italia si è recata a Roma in quanto tifosa da sempre della Juventus. In quell’occasione si è fatta fotografare e filmare tra le strade della capitale con un vestitino che ha fatto impazzire tutti i fan.

Ma cosa guarda Carolina ? pic.twitter.com/j5ZSPhfDCc — Ginevra (@Ginevracasalin) May 14, 2022

Nel post pubblicato su Instagram la donna rivela di amare Roma e di essere una delle sue città preferite e nel video, che ha fatto il giro del web, si può notare come mentre sfila tra le vie nei pressi dello Stadio Olimpico, qualcosa cattura la sua attenzione per poi finire con una risata.

La bellezza e la simpatia di Carolina hanno ancora una volta ammaliato tutti i fan della modella.