Real Madrid, Vinicius e il retroscena inedito del suo passato: “È stato complicato”

Vinicius JR ha concesso un’intervista per parlare del suo iniziale approdo al Real Madrid. Un retroscena del suo passato ha colpito i tifosi madridisti.

L’arrivo a Madrid di Vinicius non è stato del tutto rose e fiori: l’attaccante brasiliano ha parlato del suo passato, lasciando intendere che non sempre è stato facile come sembrerebbe.

Nonostante la stagione da sogno vissuta con la maglia del Real, Vinicius ha parlato di alcuni momenti complicati vissuti da quando è sbarcato in Spagna. Il suo passato non è sempre stato facile, come testimoniano le sue parole.

Vinicius, la stagione da sogno vissuta al Real Madrid

Vinicius ha vissuto una stagione da sogno con la maglia del Real Madrid: il calciatore brasiliano ha conquistato la Liga e la Champions League, quest’ultima rendendosi protagonista nella finale di Parigi con un fondamentale gol che ha fatto vincere il quattordicesimo titolo della massima competizione europea ai Blancos.

Il brasiliano è approdato nei Merengues dal Brasile in giovane età, con tutta la pressione del caso che solo il blasone di una maglia pesante come quella del Real può spesso far sentire. Tuttavia, il calciatore brasiliano – grazie alle sue qualità – è riuscito, a suon di giocate, a conquistare un posto da titolare nell’undici di Ancelotti.

Le parole di Vinicius stupiscono: svelato il suo difficile passato

Vinicius JR ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo AS per trattare l’andamento della sua stagione con il Real: una stagione da sogno che ha visto il club spagnolo conquistare la Liga e la Champions, rispettivamente la 35esima e la 14esima della storia del club.

Le dichiarazioni di Vinicius hanno evidenziato le difficoltà iniziali di trasferirsi in un paese straniero e lontano da casa in giovane età. Tuttavia, la vicinanza degli allenatori gli hanno trasmesso i giusti insegnamenti per viversi l’esperienza al meglio, senza troppe ansie: “Arrivarci a 18 anni è stato molto complicato, soprattutto per me che sono passato professionista a 16 anni senza completare l’intero percorso di base. Però ho avuto sempre le idee chiare e la società mi ha dato fiducia, ciò di cui avevo più bisogno. Ho vissuto alti e bassi all’inizio, è normale per un giovane che stava vivendo tutte cose nuove. Però tutti gli allenatori mi hanno trasmesso tranquillità e al 2022 sono arrivato più calmo e con maggiore esperienza”. Il fuoriclasse dei Blancos dimostra così che dalle difficoltà si può fare tesoro per crescere e fare esperienza.