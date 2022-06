Alice Campello risponde definitivamente ai rumors della gravidanza: finalmente la verità

I riflettori del web e dei media in queste ultime settimane sono concentrati su Alice Campello, dato che i rumors la vogliano in dolce attesa per la terza volta. Ecco che arriva, finalmente, la risposta dell’influencer.

Nel corso delle ultime settimane abbiamo avuto modo di vedere Alice Campello spesso protagonista dei media grazie al racconto della sua vita fatto dall’influencer nella sua pagina social e non solo. Recentemente, inoltre, l’influencer ha anche avuto modo di condividere con i fan il racconto del giorno della partenza in vista di una vacanza di famiglia, durante la quale lei e Alvaro Morata stanno dedicando tutto il loro tempo a disposizione ai loro tre figli.

Nel frattempo, però, a innescate il gossip relativo ad una possibile terza gravidanza, al quale Alice Campello avrebbe così già risposto.

Alice Campello è davvero incinta per la terza volta?

Questa è la domanda che nel corso delle ultime ore sta davvero facendo il giro del web, considerando il fatto che alcuni rumors di cronaca rosa davano per scontata la terza gravidanza per Alice Campello, svelando anche il sesso del nascituro affermando che fosse appunto una bambina.

L’influencer e moglie di Alvaro Morata a oggi non ha rilasciato alcun tipo di dichiarazione che è confermata smentisse una nuova gravidanza, ma recentemente a farsi spazio in campo social troviamo la pubblicazione che rappresenta essere una vera e propria dichiarazione fatta dalla Alice Campello.

L’influencer rompe silenzio sulla maternità

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel corso degli ultimi giorni sono stato numerose le notizie pubblicate su Alice Campello e una possibile terza gravidanza in arrivo. Una notizia che si è diffusa a macchia d’olio e che è stata data quasi per certa da numerosi magazine di cronaca rosa e non solo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice Campello Morata (@alicecampello)



A tenere banco nel mondo del web in queste ore, dunque, troviamo voi una foto che Alice Campello ha condiviso con i propri fan e sembrerebbe essere una chiara risposta al fatidico gossip. L’immagine in questione, dunque, ritrae la modella con indosso un bikini da urlo mettendo in risalto le sue forme che non mostrano nessun fatidico pancino sospetto. Dunque, possiamo dire che ha ufficialmente smentito il rumors sulla terza gravidanza?