Scatto bollente per Giorgia Rossi: la camicetta si apre e il web impazzisce

I riflettori del web sono puntati su Giorgia Rossi e di uno scatto che la giornalista ha condiviso nella sua pagina Instagram… la camicetta si apre e il web va in delirio.

Da molti anni a questa parte il Giorgia Rossi è riuscita a farsi spazio nel mondo dell’informazione sportiva e anche il tappo social, diventando una vera e propria reginetta del web con altro seguito un cospicuo numero di follower che ogni giorno seguono la sua pagina ufficiale.

Recentemente, inoltre, la giornalista ha avuto modo di condividere nel suo account uno scatto che ha letteralmente mandato in delirio il web.

Camicetta bollente per Giorgia Rossi

Ebbene sì, in questi anni abbiamo avuto modo di vedere come molte cose sono cambiate per Giorgia Rossi che recentemente ha lasciato Sky per mettersi in gioco nel ruolo di opinionista sportiva dal bordo campo per l’emittente di Dazn, una nuova importante avventura che gli ha permesso di abbassarsi a un pubblico nuovo e di accettare una vera e propria vita.

Al tempo stesso è sorprendente in modo in cui la giornalista si è riuscita a conquistare anche il panorama social, vedendo crescere considerevolmente anche il suo pubblico.

Infatti, in queste ore a mandare in delirio il web troviamo il successo è stato sferico riscosso da una foto condivida da Giorgia Rossi nella sua pagina Instagram, la quale è riuscita lasciare senza parole i propri fan.

La giornalista infiamma i social network

Nel mirino dell’attenzione del web, dunque, troviamo uno scatto molto sensuale che Giorgia Rossi ha condiviso nella sua pagina ufficiale sui social network.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

Facciamo riferimento ad uno scatto che ritrae la giornalista con il nostro una camicetta che sembra essere di seta, indossata benissimo per la giornalista e che lascia intravedere una scollatura vertiginosa in grado di infiammare l’animo dei propri fan. Non a caso in men che non si dica, la foto in questione ha raggiunto like da record vedendo annoverata la giornalista ancora una volta come una delle donne più belle del panorama social.