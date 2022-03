Real-PSG, la gravissima frase che ha scioccato tutti: “Ti ammazzo”. Tifosi increduli

Una frase shock pronunciata in Real Madrid-PSG è stata riportata dai media. La gravità dell’affermazione ha scioccato tutti e farà discutere.

Il Real è riuscito a rimontare contro il PSG in una notte magica. A fare notizia, però, oltre alla straordinaria tripletta di Benzema, ci ha pensato un membro delle due squadre, che avrebbe pronunciato una gravissima frase.

Il Real Madrid è passato ai quarti di finale grazie una straordinaria rimonta siglata da Benzema. L’attaccante francese ha risposto al gol di Mbappé del primo tempo con una tripletta in soli 17 minuti, facendo impazzire il Bernabéu. I Blancos ci hanno messo il cuore e hanno dimostrato di essere più squadra rispetto ad un PSG che si è reso pericoloso a sprazzi grazie alle giocate individuali dei suoi campioni.

In estate il PSG potrebbe essere vittima di un’ulteriore beffa da parte del Real: a fine giugno potrebbe vedere partire Mbappé a parametro zero con destinazione Bernabéu. Una prospettiva amarissima per il club parigino, che la scorsa estate aveva rifiutato un’offerta faraonica di 160 milioni per lui da parte del Real, in quanto contava sul suo talento per sollevare la Champions in questa stagione.

Le polemiche del PSG

Nel post partita l’ambiente del PSG si è fortemente lamentato delle scelte arbitrali. I parigini hanno recriminato un presunto fallo di Benzema su Donnarumma sul gol che ha portato il pareggio. Tuttavia, secondo l’arbitro la pressione del francese non sarebbe stata fallosa, ma si sarebbe trattato di un grossolano errore del portiere italiano.

L’allenatore Pochettino è stato duro nel post partita, dichiarando che il fallo su Donnarumma era netto e che è stupito che non sia intervenuto il VAR.

PSG la frase shock che ha sconvolto tutti: “Ti ammazzo”

A far discutere però è stata la rabbia ceca di un membro del PSG, che nel post-partita avrebbe pronunciato una frase spiazzante. Nel tunnel degli spogliatoi del Bernabéu si sarebbe udita una sonora minaccia che ha lasciato tutti sbalorditi.

Il protagonista di questo spiacevole episodio è il presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi. Secondo quanto riportato da MARCA, lo sceicco sarebbe corso verso gli spogliatoi degli arbitri gridando e tirando pugni alle porte per protestare il fallo non fischiato su Donnarumma in occasione del pareggio del Real. Per fermare la sua ira è stato necessario l’intervento di Leonardo, che era sceso a protestare con lui e di altre persone.

A far infuriare ancora di più Al-Khelaifi sono state le registrazioni di quel momento da parte di un dipendente del Real, che stava filmando i festeggiamenti della vittoria dei Blancos negli spogliatoi. Il presidente del PSG avrebbe reagito con una spiacevole minaccia nei suoi confronti, urlando un “ti ammazzo”. L’episodio si è concluso con un desolato Leonardo che avrebbe chiesto di cancellare il video.