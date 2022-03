Manchester United – Clamorosa notizia: un altro big sul piede di partenza, è crisi!

Dopo le grane Cristiano Ronaldo e Pogba, il Manchester United dovrà fare i conti con un altro addio eccellente nella prossima sessione di calciomercato.

Da qualche anno a questa parte il Manchester United sta vivendo stagioni non all’altezza della sua gloriosa storia. Nell’ultimo periodo, nonostante l’arrivo di Rangnick sulla panchina, le cose stanno peggiorando sempre di più. Molti top player sono infatti sempre più convinti di lasciare i Red Devils quanto prima.

Tra i top club europei più in difficoltà in questa stagione c’è sicuramente il Manchester United. La squadra di Rangnick è riuscita a ottenere la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League e si giocherà il passaggio del turno a Old Trafford contro l’Atletico Madrid dopo l’1-1 dell’andata.

In Premier League però i Red Devils non stanno riuscendo a conquistare i risultati prefissati all’inizio dell’anno. L’ultima netta sconfitta subita nel derby di Manchester dai cugini del City per 4-1 è la conferma di un progetto che non è ancora decollato. L’attuale quinto posto in classifica e la mancanza di un’idea di gioco stanno spingendo molti giocatori a prendere molto sul serio la possibilità di lasciare il club al termine della stagione, primi su tutti Pogba e Cristiano Ronaldo.

Il centrocampista francese ha il futuro diviso tra Juventus e Paris Saint-Germain, mentre l’asso portoghese vuole una squadra che gli dia la possibilità di vincere ancora altri trofei.

Manchester United, la causa principale dell’addio è il poco minutaggio

I due però non sono gli unici a essere sul piede di partenza. Infatti la rosa del Manchester United è zeppa di campioni che sono delusi dai risultati ottenuti negli ultimi anni e dalla gestione degli allenatori scelti dalla dirigenza. Rangnick rimarrà sulla panchina solamente fino al termine della stagione per poi ricoprire un ruolo dirigenziale, ma molti giocatori non sono contenti del rapporto instaurato con il manager tedesco in questi mesi.

Uno su tutti è Marcus Rashford, giovane attaccante esterno inglese, noto ai più per il rigore sbagliato nella finale degli Europei contro l’Italia. Rashford è da anni uno dei prospetti più promettenti del calcio mondiale e il Manchester United ha da sempre puntato forte su di lui per il futuro. Il giocatore è però molto scontento del minutaggio concesso da Ralf Rangnick. Il 24enne ha un contratto fino al 2023 e si vocifera che il club abbia un’opzione di proroga per un altro anno. Rashford, che ha trascorso tutta la sua carriera con lo United, è effettivamente rimasto indietro nelle gerarchie rispetto ad Anthony Elanga, autore del gol del pareggio contro l’Atletico Madrid.

Rashford spera che la situazione migliori, ma per la prima volta sta valutando seriamente di chiedere il trasferimento al termine della stagione.