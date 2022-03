Lino Guanciale clamorosa rivelazione su Roberto Baggio: “Colpa sua se…”

Lino Guanciale è uno degli attori volti noti della televisione italiana tra i più amati dal pubblico che hanno avuto modo di conoscerlo principalmente grazie al percorso fatto A che Dio ci aiuti… ma in pochi forse erano a conoscenza del fatto che era anche un tifoso della Fiorentina.

Sono trascorsi davvero molti anni dall’esordio fatto da Lino Guanciale in campo televisivo al fianco di Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi, l’apice della sua carriera e che la consacrato come uno degli attori più amati dal pubblico di casa Rai e non solo.

Negli anni abbiamo avuto modo di vedere l’attore riscuotere un grandissimo successo al fianco di Gabriella Pession, entrambi i protagonisti della serie La porta Rossa, successivamente insieme ad Alessandra Mastronardi per L’Allieva oltre che insieme a Vanessa Incontrada per Non dirlo al mio capo. Domenica 6 marzo 2022 È cominciata per lui ufficialmente l’avventura per la serie Noi con Aurora Ruffino.

Lino Guanciale tifa Fiorentina!

Durante gli anni di carriera Lino Guanciale ha sempre manifestato un certo riserbo circa la sua vita privata della quale conosciamo ben poco, se non il fatto che non molto tempo fa è diventato padre del piccolo Pietro insieme alla moglie Antonella Liuzzi.

Eppure, sembrerebbe proprio che da molto tempo a questa parte, fin da ragazzino, l’attore abbia avuto modo di coltivare la sua grande passione per il calcio anche in qualità di tifoso della Fiorentina, amore condiviso proprio con il padre… una rivelazione accompagnata da un particolare ricordo che guanciale ha fatto di Roberto Baggio.

“È colpa di Baggio se…”

A tenere banco nel mondo del web, in queste ore, troviamo delle dichiarazioni ironiche che Lino Guanciale ha rilasciato tempo fa alla Gazzetta dello Sport, riprese anche dal portale Fiorentina news, facendo riferimento agli anni in cui ad indossare la maglia viola è stato il campione Roberto Baggio.

In particolar modo, l’attore avrebbe rilasciato la seguente e simpatica dichiarazione: “È colpa di Baggio e di mio padre, se mi sono illuso che la Fiorentina fosse la squadra più forte del mondo”.