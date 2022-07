Renato Sanches vicinissimo al Milan, ecco la prova sotto gli occhi di tutti

Il centrocampista del Lille sembrerebbe riavvicinarsi al Milan, sui social è apparsa una prova sotto gli occhi di tutti, tifosi impazziti.

Sembrava ormai già un capitolo chiuso del mercato estivo del Milan e invece il futuro del giocatore è ancora tutto da scrivere.

In Francia, la trattativa tra Renato Sanches e il Paris Saint Germain, sembrava già data per conclusa con il club parigino che avrebbe trovato l’accordo con il giocatore ma non con il Lille che tramite il proprio presidente ha fatto sapere che la trattativa è ancora in stallo.

Il Milan aveva trovato un consenso al trasferimento dal centrocampista portoghese sulla base di un contratto da 3 milioni di euro, ma l’inserimento nell’affare del Psg che può offrire un ingaggio molto più elevato aveva fatto cambiare idea al giocatore.

Ora Renato Sanches ha la possibilità di scegliere dove proseguire la sua carriera, se rimanere in Ligue 1 o se mettersi in gioco nella Serie A. Intanto dall’Italia non solo il club prova a convincere il calciatore a scegliere Milano come prossima avventura.

Tutti provano a convincere Sanches

Bisogna provarle tutte per convincere il centrocampista, anche un commento ad una foto pubblicata sui social potrebbe essere un buon modo per fargli cambiare idea.

Ci ha provato il portiere francese, ex compagno di squadra del portoghese, Mike Maignan che ha commentato un post del giocatore con: “Il rosso ti sta bene…” alludendo alla maglia rossonera.

Tempo fa un altro rossonero aveva utilizzato la stessa tecnica per convincere Sanches a scegliere la Serie A, Rafael Leao, commentando un post con un paio di cerchi con i colori del Milan e un messaggio: “Allora, vieni?”.

Nei giorni scorsi il presidente del Lille, Olivier Letang, aveva parlato del futuro del calciatore destinato a lasciare la sua attuale squadra spiegando così la situazione: “Sanches ha due buone possibilità. Se è ancora qui con noi è perché non è stato ancora trovato un accordo con queste società. Posso dire che il suo futuro sarà a Parigi o a Milano“.