La Juve non si ferma a Bremer, pronto l’assalto all’attaccante: trattativa da urlo!

Continua il mercato da protagonista della Juventus che adesso prepara l’assalto all’attaccante. Nel mirino della Vecchia Signora un nome incredibile.

Dopo aver chiuso per il difensore brasiliano adesso le mire bianconere si spostano sull’attaccante.

A meno di un mese dall’inizio del campionato la dirigenza juventina punta a consegnare ad Allegri una rosa pressoché completa.

Allegri viene accontentato, si punta allo Scudetto

Di rivoluzione si parlava e rivoluzione è stata. La Juventus in questa sessione di mercato sembra aver posto le basi per tornare a contendersi trofei importanti. Lo scorso gennaio erano sbarcati a Torino Dusan Vlahovic e Denis Zakaria, adesso la dirigenza bianconera ha aggiunto ulteriori tasselli per alzare il livello della squadra. Sono arrivati, infatti, a parametro zero Pogba dal Manchester United e Di Maria dal Paris Saint Germain. Il francese è chiamato a far fare il salto di qualità al centrocampo juventino. L’argentino, invece, se in forma può essere il compagno ideale per Vlahovic.

Dopo la cessione di De Ligt al Bayern, inoltre, la Juventus si è assicurata dal Torino anche Gleison Bremer, tra i migliori difensori dell’ultimo campionato di Serie A. Per questo Massimiliano Allegri non si nasconde e dagli Stati Uniti, dove la Juventus è in tournée, ha chiarito le ambizioni della Vecchia Signora: “La Juventus come sempre parte per centrare tutti gli obiettivi, quest’estate sono arrivati giocatori importanti, alcuni d’esperienza e altri giovani, inoltre è il secondo anno quindi partiamo già da una buona base. Dopo essere rimasti un anno senza trofei, per la prima volta in dieci anni, abbiamo il dovere di vincere lo Scudetto“.

Occhi sull’attacco, spunta una trattativa incredibile: il retroscena

Max Allegri ha, dunque, parlato di Scudetto ma per raggiungere l’obiettivo è necessario un ulteriore innesto nel reparto offensivo. Non è un mistero che i bianconeri stiano lavorando da tempo con l’Atletico Madrid per il ritorno di Alvaro Morata, con il giocatore che spinge per vestire nuovamente bianconero, ma i Colchoneros continuano a fare muro. Per questo la dirigenza della Juventus starebbe pensando ad un colpo clamoroso per l’attacco. Si tratta di Andrea Belotti, ex capitano del Torino attualmente senza contratto.

L’attaccante campione d’Europa con l’Italia di Roberto Mancini ha, infatti, deciso di non rinnovare con il Toro e di cambiare aria per trovare nuovi stimoli. Nessuno, però, ha mosso passi concreti verso di lui con i sondaggi di Roma e Milan rimasti tali e mai trasformatisi in trattativa. La Juventus starebbe fiutando il colpo, viste le difficoltà nelle trattative che riguardano Morata e Arnautovic. Resta da convincere il calciatore che, dopo 7 anni in maglia granata e la fascia da capitano, non vorrebbe tradire i suoi ex tifosi. La trattativa è difficile, ma vedere il Gallo con la maglia della Juventus non è certo impossibile.