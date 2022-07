Napoli, si sblocca il mercato in entrata: affare vicinissimo alla chiusura

Dopo le numerose cessioni in casa Napoli è finalmente tempo di acquisti. Il mercato dei partenopei, infatti, pare essersi sbloccato con una trattativa molto vicina alla chiusura.

Ore calde a Napoli, dunque, con un rinforzo che a breve potrebbe raggiungere Luciano Spalletti.

Il tecnico azzurro aveva chiesto dei rinforzi prima della fine del ritiro di Castel di Sangro e il presidente sta spingendo per accontentarlo.

Le critiche non spaventano, ma dal mercato serve di più

Non sta attraversando un periodo facile Aurelio De Laurentiis alla guida del Napoli. A dir la verità le frizioni tra i tifosi azzurri e il produttore cinematografico non sono mai mancate ma in questa sessione di mercato i numerosi addii hanno scatenato le contestazioni dei tifosi. I sostenitori napoletani, infatti, non hanno approvato gli addii di due senatori e idoli del pubblico: Dries Mertens e Kalidou Koulibaly. Quello che non è piaciuto è il modo in cui la società ha gestito le loro situazioni dando il benservito a due dei fautori delle fortune partenopee. Per farsi perdonare il presidente, e il direttore sportivo Giuntoli, ha portato in Campania Kvaratskhelia, Olivera e Ostigard e ha quasi chiuso per Solbakken dal Bodø/Glimt che, però, si trasferirebbe in azzurro solo a gennaio. Per l’arrivo dell’attaccante, invece, si attende la cessione di Andrea Petagna al Monza, con Giovanni Simeone in pole.

Incredibile blitz del Napoli: si va verso la fumata bianca

Aurelio De Laurentiis sa che per lottare per lo Scudetto e andare più avanti possibile in Champions League c’è bisogno di ulteriori rinforzi. Dopo l’addio di Ospina è necessario un estremo difensore. La trattativa per Keylor Navas si è raffreddata, molto difficile, invece, arrivare a Kepa Arrizabalaga del Chelsea. Resta, dunque, una corsa a due tra Provedel dello Spezia e Neto del Barcellona. In attesa del portiere, il Napoli ha messo la freccia per completare il pacchetto difensivo. La società di ADL, infatti, ha praticamente chiuso per Kim Min-jae del Fenerbahce.

Il sudcoreano, conteso dai francesi dello Stade Rennais, ha spinto per trasferirsi ai piedi del Vesuvio e dopo qualche giorno di attesa De Laurentiis ha deciso di pagare al Fenerbahce la clausola rescissoria presente sul contratto del giocatore che ha trovato molto presto l’accordo con il Napoli. Lo stesso agente ha confermato il buon esito della trattativa attraverso il sito Fener Actual dichiarando che entro una settimana lui e il suo assistito si troveranno a Napoli per la firma sul contratto. Kim arriva, dunque, al Napoli con un ingrato compito, quello di sostituire Koulibaly, sfida che il sudcoreano è pronto ad accettare.