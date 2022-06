Rino Gattuso buona la prima: in piena forma stupisce tutti con una risposta epica, il video è virale

Gattuso ha da poco iniziato la sua avventura a Valencia e come al solito si è distinto per la sua prontezza, l’ex allenatore del Napoli si è distinto per uan risposta epica, il video è virale.

Buona la prima per Rino Gattuso a Valencia, la risposta nella conferenza stampa di presentazione è epica: il video è già virale.



Rino Gattuso torna finalmente ad allenare dopo un anno di stop.

Il tecnico calabrese è ormai da qualche giorno il nuovo allenatore del Valencia in Spagna e per l’ex allenatore del Napoli è la prima esperienza a grandi livelli all’estero (prima c’erano state solo avventure in campionati minori come in Grecia).

Nonostante le tante polemiche legate ad alcune affermazioni fatte in passato, le quali gli avevano impedito di allenare il Tottenham nella scorsa stagione, Gattuso avrà quindi l’occasione di rifarsi dopo la turbolenta fine del rapporto con il Napoli.

La mancata qualificazione in Champions di una stagione fa con il pareggio interno contro il Verona ha lasciato sicuramente qualche strascico ma l’ex giocatore del Milan sa perfettamente come rifarsi e ha il carattere per farlo.

Gattuso, come già detto, era stato vicino al Tottenham un anno fa ma i tifosi, utilizzando le stesse controverse frasi usate recentemente da i supporter del Valencia, avevano alzato un gran polverone costringendo la società a virare su altri profili.

Anche la Fiorentina aveva scelto il tecnico calabrese e aveva pure ufficializzato l’inizio del rapporto ma successivamente qualche divergenza tra il tecnico e la società ha portato alla chiusura del rapporto ben prima che cominciasse.

Ora per Gattuso inizia una nuova pagina della sua carriera la quale è già partita al meglio con un esilarante risposta in conferenza stampa.

La domanda del giornalista è davvero strana: la risposta di Gattuso è tutta da ridere

Anche le formalità della conferenza stampa si sono svolte e ora Gattuso potrà iniziare a pensare al campo passando prima dal mercato.

Il tecnico ex Napoli ha parlato di svariati argomenti difendendosi in primis dalle accuse mosse nei suoi confronti dalla tifoseria spagnola per poi passare inevitabilmente ai temi legati al campo e al calciomercato.

Una conferenza in pieno stile Gattuso che ha però dovuto anche rispondere ad una domanda molto particolare.

“Sei un leone o un gattino?”, questa la domanda del giornalista spagnolo forse ignaro del carattere estremamente deciso del tecnico calabrese che ne ha approfittato per dare una risposta tanto itonica quanto piccata tipica delle sue conferenze stampa.

“Ne riparliamo tra uno o due mesi” il riassunto della risposta dell’allenatore che ha così chiarito subito le sue intenzioni anche per il futuro.

L’avventura spagnola di Gattuso è appena cominciata ma le premesse fanno pensare ad un futuro scoppiettante.