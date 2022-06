Lorenzo Insigne folgorato da Berrettini: il messaggio scatena il web

Lorenzo Insigne si lascia conquistare dalla nuova impresa messe in atto da Matteo Berrettini durante il weekend appena trascorso. a scatenare il web troviamo il messaggio dell’ex titolare del Napoli condiviso proprio per il tennista.

Sono giorni ricchi di grande fermento per è da poco concluso la sua stagione calcistica con indosso la maglia del Napoli, in attesa di lasciare l’Italia e avviare la nuova avventura con indosso la maglia del Toronto.

A tenere banco nel mondo del web, comunque sia, trova quella condivisione di un Instagram stories contenente un messaggio diretto proprio a Matteo Berrettini il tennista italiano da record.

Lorenzo Insigne folgorato da Berrettini

Come abbiamo avuto modo di spiegare e raccontare anche in occasione della pubblicazione di articoli precedenti, la stagione calcistica stata davvero molto intensa per Lorenzo Insigne che ben presto dirà addio al campionato di calcio italiano per mettersi in gioco sul campo del Toronto. In attesa che la sua avventura prende il via, ecco che Lorenzo Insigne segue con molta passione dedizione anche le avventure nel mondo del tennis qui dove Matteo Berrettini ha da poco conquistato la vittoria contro Murray.

Non a caso nel mirino dell’attenzione del web troviamo il messaggio che Lorenzo Insigne ha voluto condividere proprio per Matteo Berrettini.

L’ex del Napoli pazzo di gioia per il tennista

Matteo Berrettini riesce a far sognare di nuovo tutti gli italiani che in queste settimane stanno seguendo le sue imprese sportive, reduce da alcuni infortuni che hanno messo in discussione momentaneamente la sua carriera. Recentemente, il tennista conquistato una nuova vittoria sconfiggendo il suo avversario Murray come con un risultato da record: 6-4; 5-7; 6-3.

A complimentarsi con il giovane tennista è stato tutto il mondo dello sport è anche Lorenzo Insigne che ha subito fatto sentire la sua voce dopo la vittoria messa a segno dall’atleta. La conferma di quanto detto, non a caso, arriva dall’Instagram stories che insegna ha condiviso nel corso delle ultime ore con un segno di vittoria diretto proprio a Berrettini salito di nuovo sul podio.